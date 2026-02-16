快訊

「阿珠馬」背心超吸睛 高虹安小年夜現身竹市天公壇發紅包掀人潮

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
高虹安昨晚10時30分依循往例前往新竹天公壇參拜祈福，並發送馬年「駿馬迎福」開運小紅包。圖／民眾提供
高虹安昨晚10時30分依循往例前往新竹天公壇參拜祈福，並發送馬年「駿馬迎福」開運小紅包。圖／民眾提供

春節連假期間，新竹市長高虹安展開多日祈福行程與市民同慶，小年夜晚間竹市也湧現走春人潮。高虹安昨晚10時30分依循往例前往新竹天公壇參拜祈福，並發送馬年「駿馬迎福」開運小紅包。不過，比紅包更吸睛的，是她身上那件近期爆紅的「阿珠馬」風格背心，一現身立刻引發現場騷動，讓不少民眾直呼「好有年味」、「市長今天太可愛了」，紛拿起手機拍照打卡，排隊人龍綿延，現場洋溢濃濃過年氛圍。

高虹安表示，小年夜拜天公是重要傳統，希望向玉皇大帝祈求城市平安順遂，也祝福市民馬年行大運、心想事成。市府規畫自小年夜起連續走訪18間廟宇發放限量紅包，陪市民熱鬧迎新春。

市府指出，高虹安新春祈福發放「駿馬迎福」開運小紅包行程，包括2月16日（周一）除夕至境福宮（22時20分）、新竹都城隍廟（22時50分）、新竹內天后宮（23時30分）、竹蓮寺（23時55分）。

2月17日（周二）年初一至新竹天后宮（9時00分）、關帝廟（9時30分）、普天宮（10時15分）、埔頂慈雲庵（10時55分）、開臺金山寺（11時40分）、富美宮（13時50分）、代天府（14時20分）、太初玄清宮（14時50分）、香山天后宮（15時25分）、香山財神廟（15時50分）、鹿仔坑福德宮(16時45分)。2月18日（周三）年初二至長和宮（09時30分）、東寧宮（10時）。

馬年 高虹安

