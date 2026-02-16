新竹假日花市蘭卉爭艷 民眾採買春節盆栽添喜氣

農曆春節，許多民眾會在家中擺放應景盆栽，有業者分享較受歡迎的年節花卉，從寓意、挑選技巧到照顧方式，提供了全面的深度解析，助民眾營造具年味的生活空間。

位於新竹市立田徑場旁的新竹假日花市近日湧現採買人潮，各式應景盆栽將花市妝點成繽紛的藝廊，民眾紛紛走入攤位，尋覓象徵吉祥開運的植栽，期盼為家中增添喜氣。

經營蘭花攤位多年的徐小姐向中央社記者表示，素有「蘭花后」美譽的蝴蝶蘭，其優雅花姿寓意「幸福來臨」，民眾挑選時應觀察花瓣是否厚實、色彩是否鮮豔，花苞需飽滿不萎縮。

在照顧上，徐小姐說，蝴蝶蘭忌諱頻繁澆水，建議室內環境應保持通風，待水苔介質乾透後再澆灌，並避免水珠殘留在花瓣上，如此便能讓優雅的花期維持久一點，成為家中大氣的門面擔當。

販售多種花卉的長春種苗園則力薦象徵「圓滿長壽」的菊花，業者向中央社記者說，應選擇株型圓整、葉片翠綠不發黃，且花頭挺立，象徵生命力的延續與家族長青。

長春種苗園也介紹了花卉「仙客來」，寓意「請神仙來作客」，象徵喜慶、吉祥與歡樂，花期長、花色多，購買時可選葉片大、顏色深，照顧上應放在明亮的窗邊，避免太陽直射，土乾了再將葉子掀開澆水，勿直接將水淋在花與葉片上。

攤商林凱馨表示，許多人選種象徵大吉大利、金玉滿堂的金桔樹，挑選果實色澤金黃均勻、掛果密集的盆栽，回家後置於陽光充足的陽台或窗邊，澆水原則是「土乾再澆」，只要陽光足夠，金桔的果實便能長久維持金燦樣貌，為家中聚財招福。

林凱馨認為，春節期間在室內擺放盆栽或花卉，不僅能讓視覺享受美感，更能為居家空間注入蓬勃生機，其實不需拘泥於繁瑣的品種規範，只要外型順眼、花朵綻放得燦爛奪目，就是最適合點綴家中氛圍的良伴。