快訊

回應美議員關切國防預算 韓國瑜：開議後列最優先案

兩岸觀策／中共啟動重組 賴總統需謹言避「赤馬紅羊劫」

整理包／「4大超商春節限時優惠」一次看 咖啡、茶飲囤貨趁現在

聽新聞
0:00 / 0:00

竹市「跟風玩新竹」數位集章 領民眾走春山湖海

中央社／ 新竹市16日電
新竹市政府推出「風城印記」數位集章活動，邀民眾在春節期間走訪「山、湖、海」景點，不妨藉此來一趟竹市深度走春之旅。中央社
新竹市政府推出「風城印記」數位集章活動，邀民眾在春節期間走訪「山、湖、海」景點，不妨藉此來一趟竹市深度走春之旅。中央社

新竹市政府以通訊軟體LINE的「跟風玩新竹」官方帳號推出數位集章活動，邀民眾在春節期間走訪山、湖、海景點，不妨藉此來一趟竹市深度走春之旅。

新竹市政府表示，為擴大數位觸及並提供一站式旅遊服務，已開通通訊軟體LINE的「跟風玩新竹」官方帳號，整合主題遊程與最新活動資訊，鼓勵民眾探索竹市。

竹市府指出，此次數位集章活動以「山、湖、海」為核心，民眾於活動期間前往新竹公園、十八尖山、青草湖與新竹漁港等景點，掃描QR code集滿1個主章及2個副章，即可兌換小禮物並獲得抽獎資格。

為了提升旅遊的豐富度，市府表示，此次活動串聯超過40家在地特色店家，涵蓋旅宿、伴手禮、美食餐廳及DIY手作，民眾出示LINE好友畫面即可在多個店家享有消費優惠。

除了數位集章帶動旅遊，竹市府指出，2月14日已推出「2026新竹過好年」燈節活動，攜手玩具品牌「Rody跳跳馬」，在東門城、護城河及新竹公園等處點亮燈組，陪民眾度過歡樂的農曆新年。

新竹 LINE 景點

延伸閱讀

全台最萌服務區！亞洲首創「三麗鷗國道服務區」迎新年 完成任務「LINE POINTS 30點免費送」馬年新春活動1次看

竹市春節連假調整停車收費及公車班次 YouBike及共享機車正常營運

免費購物金、紅包袋迎好運 竹市北門市場「新年有好市」明熱鬧登場

網友敲碗爆紅「菜奇鴨」！黃偉哲：過年達成集章任務可抽200個

相關新聞

「阿珠馬」背心超吸睛 高虹安小年夜現身竹市天公壇發紅包掀人潮

春節連假期間，新竹市長高虹安展開多日祈福行程與市民同慶，小年夜晚間竹市也湧現走春人潮。高虹安昨晚10時30分依循往例前往...

竹市「跟風玩新竹」數位集章 領民眾走春山湖海

新竹市政府以通訊軟體LINE的「跟風玩新竹」官方帳號推出數位集章活動，邀民眾在春節期間走訪山、湖、海景點，不妨藉此來一趟...

春節小確幸 苗栗市南苗市場停車場至22日機車免費停

苗栗市南苗市場連日來湧現人潮，苗栗市長余文忠今天宣布，停車場原本機車前1個小時免費，即日至年假結束2月22日（年初六）機...

洗碗換午餐的女孩當了里長 年節帶頭送暖不停歇

今天是小年夜，多數家庭忙著圍爐備年菜，但桃園市有3位里長，選擇先把溫暖送進弱勢族群的家門。這3位里長有人曾靠洗碗換午餐，...

看見被遺忘的角落！ 桃園里長寒冬送暖助弱勢有感圍爐

桃園里長寒冬送暖助弱勢有感圍爐園市多位里長主動發起「寒冬送暖」行動，發送紅包、年菜與生活物資給弱勢家戶...

曾誤信假投資痛失上千萬積蓄 她擺攤賣鍋燒麵重新出發

桃園一名陳姓女子早年從市場攤販白手起家，憑著勤奮打拚投資房市成為包租婆，每月坐擁近20萬元租金收入，一度實現財富自由。然...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。