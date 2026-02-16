竹市「跟風玩新竹」數位集章 領民眾走春山湖海

新竹市政府以通訊軟體LINE的「跟風玩新竹」官方帳號推出數位集章活動，邀民眾在春節期間走訪山、湖、海景點，不妨藉此來一趟竹市深度走春之旅。

新竹市政府表示，為擴大數位觸及並提供一站式旅遊服務，已開通通訊軟體LINE的「跟風玩新竹」官方帳號，整合主題遊程與最新活動資訊，鼓勵民眾探索竹市。

竹市府指出，此次數位集章活動以「山、湖、海」為核心，民眾於活動期間前往新竹公園、十八尖山、青草湖與新竹漁港等景點，掃描QR code集滿1個主章及2個副章，即可兌換小禮物並獲得抽獎資格。

為了提升旅遊的豐富度，市府表示，此次活動串聯超過40家在地特色店家，涵蓋旅宿、伴手禮、美食餐廳及DIY手作，民眾出示LINE好友畫面即可在多個店家享有消費優惠。

除了數位集章帶動旅遊，竹市府指出，2月14日已推出「2026新竹過好年」燈節活動，攜手玩具品牌「Rody跳跳馬」，在東門城、護城河及新竹公園等處點亮燈組，陪民眾度過歡樂的農曆新年。