洗碗換午餐的女孩當了里長 年節帶頭送暖不停歇
今天是小年夜，多數家庭忙著圍爐備年菜，但桃園市有3位里長，選擇先把溫暖送進弱勢族群的家門。這3位里長有人曾靠洗碗換午餐，有人30年前就默默投入送暖，有人則因職務看見角落裡的求助眼神，他們在年節前夕扛起年菜與物資，只為讓每個需要幫助的人知道「有人記得你」。
龜山區幸福里里長張素伶在童年時家境清寒，曾在學校洗碗換取午餐，這段成長經歷讓她對弱勢家庭的處境格外感同身受。上任以來，她年年辦理寒冬送暖活動，親自走訪中低收入戶與邊緣戶家庭，將物資送到真正需要的人手中。張素伶說，她希望凝聚社會愛心，陪伴每個家庭慢慢站穩腳步，迎向更穩定的生活。
楊梅區楊梅里里長葉星秀雖為初任里長，卻已累積30年社會服務經驗。早在民政局推動「食享冰箱」政策之前，她便自發投入寒冬送暖與惜食行動，走在政策之前。她分享，一名婦人因兒子車禍癱瘓、丈夫中風離世，十年來僅靠回收與補助維生，處境令人不捨，「他們都這麼努力了，我怎麼能不拉她一把？」一句話，道出她長年投入服務的初心。
連任三屆的蘆竹區福祿里里長李勝輝表示，寒冬送暖的起點，源自他上任初期配合區公所辦理物資發放工作，過程中看見更多脆弱家庭的潛在需求，因而主動號召在地力量共同投入，逐步建立起公私協力機制。他強調，送出的不只是物資，更是要讓里民知道「有人記得你」，讓關懷不因節日結束而停歇。
民政局長劉思遠表示，里長是基層服務的重要夥伴，透過寒冬送暖等行動，不僅補充政府資源的不足，更發揮在地關懷的獨特力量；市府社福體系已結合里辦公處、社區志工及民間資源，建立通報與轉介機制，建構綿密的社會安全網，確保有需要的家庭能即時獲得幫助，讓新春關懷更即時、不停歇。
