快訊

春節連假第2天湧車潮 小年夜「4地雷易壅塞路段」曝光

1通神秘電話與1根掃把 豪宅「消失的密室」中救出少女

挑「看不順眼」的彩券下手 北市男子湊熱鬧刮中100萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

洗碗換午餐的女孩當了里長 年節帶頭送暖不停歇

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市多位里長主動發起「寒冬送暖」行動，發送紅包、年菜與生活物資給弱勢家戶。圖／桃園市民政局提供
桃園市多位里長主動發起「寒冬送暖」行動，發送紅包、年菜與生活物資給弱勢家戶。圖／桃園市民政局提供

今天是小年夜，多數家庭忙著圍爐備年菜，但桃園市有3位里長，選擇先把溫暖送進弱勢族群的家門。這3位里長有人曾靠洗碗換午餐，有人30年前就默默投入送暖，有人則因職務看見角落裡的求助眼神，他們在年節前夕扛起年菜與物資，只為讓每個需要幫助的人知道「有人記得你」。

龜山區幸福里里長張素伶在童年時家境清寒，曾在學校洗碗換取午餐，這段成長經歷讓她對弱勢家庭的處境格外感同身受。上任以來，她年年辦理寒冬送暖活動，親自走訪中低收入戶與邊緣戶家庭，將物資送到真正需要的人手中。張素伶說，她希望凝聚社會愛心，陪伴每個家庭慢慢站穩腳步，迎向更穩定的生活。

楊梅區楊梅里里長葉星秀雖為初任里長，卻已累積30年社會服務經驗。早在民政局推動「食享冰箱」政策之前，她便自發投入寒冬送暖與惜食行動，走在政策之前。她分享，一名婦人因兒子車禍癱瘓、丈夫中風離世，十年來僅靠回收與補助維生，處境令人不捨，「他們都這麼努力了，我怎麼能不拉她一把？」一句話，道出她長年投入服務的初心。

連任三屆的蘆竹區福祿里里長李勝輝表示，寒冬送暖的起點，源自他上任初期配合區公所辦理物資發放工作，過程中看見更多脆弱家庭的潛在需求，因而主動號召在地力量共同投入，逐步建立起公私協力機制。他強調，送出的不只是物資，更是要讓里民知道「有人記得你」，讓關懷不因節日結束而停歇。

民政局長劉思遠表示，里長是基層服務的重要夥伴，透過寒冬送暖等行動，不僅補充政府資源的不足，更發揮在地關懷的獨特力量；市府社福體系已結合里辦公處、社區志工及民間資源，建立通報與轉介機制，建構綿密的社會安全網，確保有需要的家庭能即時獲得幫助，讓新春關懷更即時、不停歇。

桃園市多位里長主動發起「寒冬送暖」行動，發送紅包、年菜與生活物資給弱勢家戶。圖／桃園市民政局提供
桃園市多位里長主動發起「寒冬送暖」行動，發送紅包、年菜與生活物資給弱勢家戶。圖／桃園市民政局提供
桃園市多位里長主動發起「寒冬送暖」行動，發送紅包、年菜與生活物資給弱勢家戶。圖／桃園市民政局提供
桃園市多位里長主動發起「寒冬送暖」行動，發送紅包、年菜與生活物資給弱勢家戶。圖／桃園市民政局提供

洗碗 機制 年菜

延伸閱讀

看見被遺忘的角落！ 桃園里長寒冬送暖助弱勢有感圍爐

犯保澎湖分會贈圍爐年菜 馨生家庭感受社會關懷

過年最不想看到的年菜？網友狂點名「這一味」：至今仍難接受

年關近寒冬送暖 汐止區白雲里發紅包、物資助弱勢

相關新聞

洗碗換午餐的女孩當了里長 年節帶頭送暖不停歇

今天是小年夜，多數家庭忙著圍爐備年菜，但桃園市有3位里長，選擇先把溫暖送進弱勢族群的家門。這3位里長有人曾靠洗碗換午餐，...

看見被遺忘的角落！ 桃園里長寒冬送暖助弱勢有感圍爐

桃園里長寒冬送暖助弱勢有感圍爐園市多位里長主動發起「寒冬送暖」行動，發送紅包、年菜與生活物資給弱勢家戶...

曾誤信假投資痛失上千萬積蓄 她擺攤賣鍋燒麵重新出發

桃園一名陳姓女子早年從市場攤販白手起家，憑著勤奮打拚投資房市成為包租婆，每月坐擁近20萬元租金收入，一度實現財富自由。然...

80歲以上免健保費 鍾東錦規畫明年下半年推動

全台多個縣市實施65歲以上免繳健保費，苗栗縣長鍾東錦表示苗栗財政條件較為吃緊，「不敢亂開空頭支票」，縣府規畫明年下半年實...

「馬年吉祥」新春發送福袋 苗栗縣長夫妻初一、初二宮廟跑透透

苗栗縣政府今年限量發行「馬年吉祥」福袋，縣長鍾東錦、太太陳美琦及副縣長邱俐俐將於2月17日（年初一）、18日，宮廟跑透透...

歷時8年培育 青花瓷孔雀羽色紋理宛如一幅畫

民間繁殖達人范進軒長期投入珍稀觀賞禽類飼養、繁殖與研究，歷時8年自然繁殖培育出「青花瓷孔雀」，羽色、紋理富東方瓷器風格，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。