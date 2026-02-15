看見被遺忘的角落！ 桃園里長寒冬送暖助弱勢有感圍爐

桃園市多位里長主動發起「寒冬送暖」行動，發送紅包、年菜與生活物資給弱勢家戶。圖：民政局提供

年節關懷不間斷。桃園市多位里長主動發起「寒冬送暖」行動，發送紅包、年菜與生活物資給弱勢家戶。龜山區幸福里長張素伶，童年家境清寒，讓她更有同理心，上任後，年年舉辦寒冬送暖；楊梅區楊梅里長葉星秀，30年前就自發性投入送暖、惜食行動，走在食享冰箱政策之前；蘆竹區福祿里長李勝輝，因為職務發現脆弱家庭的潛在需求，建立公私協力機制，讓寒冬送暖不間斷，持續發揮照顧效益。

張素伶，童年家境清寒，曾在學校洗碗換取午餐的經歷，讓她更懂弱勢家庭的心情。上任後，她年年辦理寒冬送暖，親自關懷中、低收入戶與邊緣戶家庭，把物資送到真正需要的人手中。她希望凝聚社會愛心，陪伴家庭慢慢站穩腳步，迎向更穩定的生活。

葉星秀雖為初任里長，卻已有30年社會服務經驗。在民政局推動「食享冰箱」政策前，她便自發投入寒冬送暖與惜食行動。她分享，一名婦人因兒子車禍癱瘓、丈夫中風離世，十年來靠回收與補助維生。葉星秀說：「他們都這麼努力，我怎麼能不拉她一把？」一句話，道出長年投入服務的初心。

李勝輝表示，寒冬送暖的起點，是上任初期配合公所辦理物資發放工作，過程中看見更多脆弱家庭的潛在需求，因此主動號召在地力量共同投入，逐步建立公私協力機制。他說，送出的不只是物資，而是要讓里民知道「有人記得你」。

民政局長劉思遠表示，里長是基層服務的重要夥伴，透過寒冬送暖等行動，不僅補充政府資源，更發揮在地關懷力量。市府的社福體系也結合里辦公處、社區志工及民間資源，建立通報與轉介機制，建構綿密社會安全網，讓有需要的家庭能夠即時獲得幫助，讓新春關懷更即時、不停歇。

