曾誤信假投資痛失上千萬積蓄 她擺攤賣鍋燒麵重新出發

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
陳女士經歷假投資詐騙，讓她畢生積蓄上千萬元全數化為烏有，如今她重新振作經營鍋燒麵攤，也以親身慘痛經歷提醒民眾切勿輕信詐騙。圖／桃園警分局提供
桃園一名陳姓女子早年從市場攤販白手起家，憑著勤奮打拚投資房市成為包租婆，每月坐擁近20萬元租金收入，一度實現財富自由。然而一場假投資詐騙，讓她畢生積蓄上千萬元全數化為烏有，如今她重新振作經營鍋燒麵攤，也以親身慘痛經歷提醒民眾切勿輕信來路不明的高報酬投資。

陳女士回憶，詐騙集團成員先以承租房屋為由接近她，取得信任後再以高獲利為誘因，一步步引導她下載投資APP，讓她看見帳面上小額投資已有豐厚獲利，信以為真後便持續加碼投入。被騙期間，她深怕投資款項無法取回，不僅拒絕相信家人與警方的勸導，甚至不惜舉債籌款，只為滿足對方不斷加碼的要求。

其間，桃園警分局員警曾在一次交款過程中當場逮捕車手，但陳女士仍深信不疑，始終認為自己並未受騙。直到帳戶內款項無法提領、對方電話也無人接聽，她心生警覺，親自南下至嫌犯所稱的台南公司求證，才發現該公司根本查無此人，驚覺自己已被騙走上千萬元，所有積蓄付諸流水。

面對人生重大打擊，陳女士坦言一度難以承受，家人雖未責怪，她心中仍滿是愧疚與自責。但她沒有被擊倒，選擇重拾過去打拚的精神，經營一家鍋燒麵攤，從頭開始。現在她也願意站出來，以自身經歷提醒更多人提高警覺。

桃園分局偵查隊小隊長黃振義提醒，近年假投資詐騙案件層出不窮，詐騙集團慣以通訊軟體及社群平台散布「保證獲利」、「穩賺不賠」等訊息誘騙民眾，待被害人投入資金後，再以各種名目要求加碼或繳納手續費、保證金，直到被害人資金耗盡才失聯。凡標榜「高報酬、低風險」的投資機會，務必提高警覺，投資前應多方查證並與家人討論，切勿因一時貪念或恐慌匆忙匯款。

詐騙集團 桃園 家人

