80歲以上免健保費 鍾東錦規畫明年下半年推動

全台多個縣市實施65歲以上免繳健保費，苗栗縣長鍾東錦表示苗栗財政條件較為吃緊，「不敢亂開空頭支票」，縣府規畫明年下半年實施80歲以上的長輩免繳健保費，一年約需約2.56億元。

鍾東錦近來數次在縣務會議、臉書等場合透露，許多長輩反映希望能比照其他縣市政府繳交65歲健保費，但苗栗財政條件較為吃緊，縣府為順應鄉親需求，交辦縣府社會處評估，縣府正籌措財源，如果財政收支劃分法落實，規畫明年下半年實施80歲以上的長輩免繳健保費，減輕民眾負擔。

社會處評估免繳健保費年齡條件對象及人數、經費，如果65歲以上者，一年10.69億元；70歲以上者，需7.14億元；75歲以上者，需4.32億元；80歲以上者，需2.56億元；85歲以上者，需1.36億元；90歲以上者，需0.49億元。

鍾東錦強調「做得到的事情再開口，避免給人民過度樂觀的期待，美好藍圖淪為空談。」他前些日子探望了許多老人家，負擔照顧者多是青壯一代，而80歲以上老人的照護者也已經慢慢步入老年，一方面孝親，一方面可能還要養兒育女，蠟燭兩頭燒，十分艱難，這群人是社會中產階級的主力，減輕負擔也是投資社會生產力的一種形式。

他說，苗栗財政艱困，比照6都或財政充裕縣市65歲以上老人免健保費，這樣的支票他會開得很心虛。政策不該淪為買票的工具，但衡量財政，縣庫可負擔的前提下，籌措財源規畫在明年下半年，實施80歲以上的長輩免繳健保費。