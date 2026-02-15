快訊

被曾經的「昌粉」要求找回良心 黃國昌：絕不走小綠路線

貼春聯最佳時段別錯過！慎防8大禁忌 小心福氣跑光又漏財

「馬年吉祥」新春發送福袋 苗栗縣長夫妻初一、初二宮廟跑透透

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府今年限量發行「馬年吉祥」福袋，縣長鍾東錦、太太陳美琦及副縣長邱俐俐將於年初一、初二發送。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府今年限量發行「馬年吉祥」福袋，縣長鍾東錦、太太陳美琦及副縣長邱俐俐將於年初一、初二發送。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府今年限量發行「馬年吉祥」福袋，縣長鍾東錦、太太陳美琦及副縣長邱俐俐將於2月17日（年初一）、18日，宮廟跑透透發送福袋，賴清德總統也安排年初三下午1點半到頭份市永貞宮，向鄉親拜年發福袋。

縣府馬年福袋，以花開富貴神情昂然的白馬圖案，搭配「2026 Happy New Year」、「馬年吉祥」字詞，向鄉親拜年，宮廟發送福袋行程，鍾東錦17日上午7點30頭份市永貞宮、7點55分竹南龍鳳宮、8點20分竹南慈裕宮、8點55分後龍慈雲宮、9點40分通霄慈惠宮、10點5分苑裡慈和宮、10點30分苑裡慈護宮、11點25分苗栗玉清宮、中午12點苗栗大明寺。

18日上午8點頭份義民、8點40分斗煥坪大化宮、9點15分珊珠湖太陽宮、9點50分三灣五穀廟、10點15分南庄小南埔崇聖宮、10點50分大南埔文武宮、11點30分南庄永昌宮。

此外，陳美琦、邱俐俐發送福袋，17日上午8點30分獅潭義民廟、9點10分大湖萬聖宮、9點50分卓蘭峩崙廟、10點35分三義五穀宮、11點5分銅鑼武聖宮、11點35分西湖五龍宮；18日上午9點公館五穀宮、9點35分頭屋五聖宮、10點10分造橋慈聖宮。

苗栗縣政府今年限量發行「馬年吉祥」福袋，縣長鍾東錦、太太陳美琦及副縣長邱俐俐將於年初一、初二發送。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府今年限量發行「馬年吉祥」福袋，縣長鍾東錦、太太陳美琦及副縣長邱俐俐將於年初一、初二發送。記者范榮達／攝影

馬年 福袋 頭份

延伸閱讀

竹南火車站東站停車場促參案 鍾東錦要求做最好的準備打造地標

鍾東錦跟卓榮泰「咬耳朵」爭取 天花湖水庫可望4月定案

影／鍾東錦探視南苗市場衝突見義勇為傷者 院方：左掌功能可復元

影／高鐵運量苗栗倒數第二 鍾東錦提兩建議：加開班次、新增接駁車路線

相關新聞

「馬年吉祥」新春發送福袋 苗栗縣長夫妻初一、初二宮廟跑透透

苗栗縣政府今年限量發行「馬年吉祥」福袋，縣長鍾東錦、太太陳美琦及副縣長邱俐俐將於2月17日（年初一）、18日，宮廟跑透透...

用水拉警報！遊雪見建議自備飲水 遊客中心公廁部分時段封閉

雪霸國家公園雪見遊憩區水源拉警報，雪見遊客中心公廁即日起每天晚上6點半至隔天上午7點半封閉，建議遊客自備飲水，春節連假上...

三灣、銅鑼鄉代決議 鄉民普發5000元

中央政府還稅於民、普發現金一萬元之後，各地方政府相繼加碼發放，除了新竹市政府編二十二點五億元發給市民每人五千元，苗栗縣三...

桃園警犬、搜救犬的家 一再流標

狗窩難蓋！桃園警犬隊二○二四年十二月成軍，但至今沒有自己的家，四千五百五十萬元的廳舍及訓練場工程去年流標二次，今年初預算...

進度拖延…桃園公共工程 流廢標頻傳

桃園推動多項公共工程，但流標、廢標頻傳，桃園捷運綠線延伸中壢段機電標，已流標五次，市府提高預算八十億元，趕在年前上網公告...

桃園重大工程頻流標 綠捷延伸中壢機電預算拉高到177.2億

桃園發展迅速，多項工程如火如荼進行，但民代發現不是所有工程招標都順利，大如軌道建設、小至溝渠修繕，流廢標3次以上的標案不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。