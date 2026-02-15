「馬年吉祥」新春發送福袋 苗栗縣長夫妻初一、初二宮廟跑透透
苗栗縣政府今年限量發行「馬年吉祥」福袋，縣長鍾東錦、太太陳美琦及副縣長邱俐俐將於2月17日（年初一）、18日，宮廟跑透透發送福袋，賴清德總統也安排年初三下午1點半到頭份市永貞宮，向鄉親拜年發福袋。
縣府馬年福袋，以花開富貴神情昂然的白馬圖案，搭配「2026 Happy New Year」、「馬年吉祥」字詞，向鄉親拜年，宮廟發送福袋行程，鍾東錦17日上午7點30頭份市永貞宮、7點55分竹南龍鳳宮、8點20分竹南慈裕宮、8點55分後龍慈雲宮、9點40分通霄慈惠宮、10點5分苑裡慈和宮、10點30分苑裡慈護宮、11點25分苗栗玉清宮、中午12點苗栗大明寺。
18日上午8點頭份義民、8點40分斗煥坪大化宮、9點15分珊珠湖太陽宮、9點50分三灣五穀廟、10點15分南庄小南埔崇聖宮、10點50分大南埔文武宮、11點30分南庄永昌宮。
此外，陳美琦、邱俐俐發送福袋，17日上午8點30分獅潭義民廟、9點10分大湖萬聖宮、9點50分卓蘭峩崙廟、10點35分三義五穀宮、11點5分銅鑼武聖宮、11點35分西湖五龍宮；18日上午9點公館五穀宮、9點35分頭屋五聖宮、10點10分造橋慈聖宮。
