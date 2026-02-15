歷時8年培育 青花瓷孔雀羽色紋理宛如一幅畫

民間繁殖達人范進軒長期投入珍稀觀賞禽類飼養、繁殖與研究，歷時8年自然繁殖培育出「青花瓷孔雀」，羽色、紋理富東方瓷器風格，宛如行動藝術品，在春節開屏更顯華麗吉祥。

走進飼養空間，當陌生人靠近時，剛完成換羽的孔雀顯得有些緊張，范進軒立刻遞上飼料，輕聲安撫，細心呵護的模樣，展現他對鳥禽的深厚情感。

范進軒投入珍禽飼養、繁殖與研究多年，在孔雀繁殖管理過程中，發現特定藍孔雀族群於羽色與羽毛紋理上，呈現出極為特殊且穩定的視覺表現，整體層次宛如青花瓷器般的潑墨與紋理，因此稱為「青花瓷孔雀」。

歷經7、8年時間，從不同色系後代、篩選、配對，范進軒穩定培育出青花瓷孔雀。他說，所謂的青花瓷孔雀並非新物種或新品種，在剛出生不久的絨毛期與一般藍孔雀無異，要等到換羽毛才會發現變化；根據長期觀察、配對經驗，他從小孔雀一出殼，就能判斷是否能成為青花瓷孔雀，也代表培育基因已具高度穩定性與可預測性。

范進軒說，青花瓷孔雀是由藍孔雀突變而來的特殊色系，原始出現的機率僅有千分之一，牠最迷人之處，在於羽毛色澤並非單一藍色，而是帶有如陶瓷釉裂般的「瓷裂感」，藍白交錯、自然暈染，視覺效果宛如一件會行走的藝術品。

孔雀向來象徵吉祥與富貴，青花瓷孔雀成鳥開屏時能清楚展現淡雅、細緻且富有東方美感的羽色層次，相較一般白孔雀、藍孔雀，在外觀上更為討喜，開屏時更具觀賞價值，也因為稀有、特殊，農曆年前曾有民眾開價6位數購買，但范進軒評估出售的首要條件在於對方能否提供合適飼養環境，並接受專業飼養輔導與協助。

對范進軒而言，青花瓷孔雀不只是稀有的觀賞鳥禽，更是一項長期投入的志業。他表示，每一隻孔雀都是用時間與心血培育而成的生命，能否被妥善照顧，遠比市場價格更重要，未來仍會持續精進育種技術，希望讓青花瓷孔雀的色澤與體質更加穩定，也期盼透過自身經驗，推廣正確的鳥禽飼養觀念。