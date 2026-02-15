三灣、銅鑼鄉代決議 鄉民普發5000元

中央政府還稅於民、普發現金一萬元之後，各地方政府相繼加碼發放，除了新竹市政府編二十二點五億元發給市民每人五千元，苗栗縣三灣與銅鑼鄉民代表會近日也決議每位鄉民發五千元，地方人士推測這一波福利政策可能形成風潮，之後還會有其他地方跟風。

新竹市政府發放每位市民五千元政策已經執行，截至目前約卅九萬人領取，領取率超過八成。市府表示，尚未領取的民眾二十八日前可透過「新竹通ＡＰＰ」線上登記匯款。若仍未領取，三月十日至三月三十一日工作日期間，可依戶籍所在地至區公所辦理。

苗栗縣三灣鄉普發現金是由代表會提案，鄉公所也樂於配合。鄉公所預估五月定期會審議普發現金自治條例，凡是今年一月卅一日之前設籍的鄉民都可領取，預計七月之後發放，總經費二千八百萬餘元，約五千六百四十五人受惠；外傳這筆經費來自前鄉長貪汙案的不義之財，但鄉長李運光不認同。

李運光說，鄉公所平時省吃儉用，公庫現約有四點五億元，扣除建設所需經費一點六億元，可運用現金有二點五億元，普發現金沒有困難；鄉公所也解釋，前鄉長任內有一些廠商違反契約精神，鄉公所沒收押標金，提民事訴訟也勝訴，公庫進帳約三千二百萬元，但並非直接用這筆款項普發現金。

銅鑼鄉民代表會近日也通過普發現金，提案人是鄉代會主席林九炲。他表示，銅鑼設籍人口約一萬六千名，普發現金所需經費約八千萬元，其他十名代表全都附議，提案已送鄉公所，鄉公所也支持。

苗栗政壇人士指出，凍省後鄉鎮市的財源大減，甚至還要舉債，如今情況反轉，拜銅鑼科學園區及大樓興建案增加之賜，銅鑼鄉庫每年都有數千萬元進帳，鄉庫充盈加上選舉年，普發現金可謂無人敢擋。