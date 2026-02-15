桃園警犬、搜救犬的家 一再流標

狗窩難蓋！桃園警犬隊二○二四年十二月成軍，但至今沒有自己的家，四千五百五十萬元的廳舍及訓練場工程去年流標二次，今年初預算提高到四千九百五十萬元仍乏人問津，而五千○三十七萬元的消防搜救犬廳舍今年初招標也失利，民代建議市府調整作法；警方表示第四標預計三月三日上網，消防表示考慮調整預算。

張善政近日走訪各警察機關慰勉第一線員警，前往警犬隊時提到「毛警官」是桃園不可或缺的警力，且市府近年積極打造寵物友善城市，警犬不僅肩負執法任務，也是拉近警民距離的親善象徵；然而警犬廳舍一再流標，調高預算也未能引起廠商意願，讓關注毛小孩的民代看不下去。

桃園市議員黃瓊慧表示，警犬隊成軍以來，警犬與訓練員仍住在鐵皮屋內，環境簡陋，訓練場所也十分克難，新廳舍也遲無下文，看在眼裡實在心疼。市府若有心打造寵物友善城市，應從照顧自己的毛小孩開始，若招標不順，建議分項發包，至少先給警犬一個乾淨舒適的家，再逐步打造訓練場與員警宿舍。

警方表示，警犬隊廳舍已經選定大園一塊面積一千○九十五平方公尺的土地，預計興建地上二層的廳舍，去年九月已取得執照，但去年十、十一月二次招標都不順，今年一月調高預算增加四百萬元仍無廠商投標，第四標未再調高，十二日已經上網，預計三月三日開標。

另外，桃園市消防局搜救犬廳舍預計搬到八德，但同樣面臨招標不順窘境，目前第二標已經上網，預計二十五日開標。消防局長龔永信表示，如果招標不順，會再檢視標案內容。