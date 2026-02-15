進度拖延 桃園公共工程 流廢標頻傳

桃園推動多項公共工程，但流標、廢標頻傳，桃園捷運綠線延伸中壢段機電標，已流標五次，市府提高預算八十億元，趕在年前上網公告，預計三月底決標。議員批評，連不到五千萬元的標案都流標，似乎已成常態，要求改善。桃市府表示，目前流廢標三次以上的標案有十七件，將調整作法，避免影響進度。

台中市近年不乏重大工程流標，以興建難度高的台中巨蛋流標八次最多，預算從六十五億元追加到九十九億元，二○二三年已標出去；中捷藍線機電標多次流標，預算從三五一億元追加到六○八億元，去年五月才決標。中市府解釋，因應通膨與人工、物料上漲，將提報修正計畫。

桃捷綠線延伸中壢綜合規畫案二○二二年三月提報審議，隔年獲中央核定，機電標預算九十七點一五億元已流標五次，市府近日參考中捷藍線作法，將預算調高到一七七點二億元，增加約八成，十三日上網公告，預計三月廿五日決標。

綠延中壢機電標預算追加八十億元，桃市府解釋，當初以二○一一年可行性研究為基礎，加上預期物價漲幅，才計算出近百億元的預算金額，但近年新冠疫情與俄烏戰爭等衝擊，物價波動大，才導致頻流標，已合理調整預算招標。

桃園市議員許家睿表示，桃園市府重大工程採購案流標，金額不高的採購案也傳流標，例如內壢國中新建綜合大樓工程，去年九月迄今已流標三次，直到上月才決標；乙未保台公園服務中心經營管理案流標五次，去年六月才成功發包。議員魏筠說，重大工程流標已成常態，市府應檢討改善。

桃園市智慧城鄉發展委員會統計，市府列管預算達五千萬元、流標三次以上的重大工程標案四件，未達五千萬元、但流標超過三次的標案共十三案，都已列管。

智發會主委廖修武說，公共工程流標主因為市場行情波動，公共工程不如民間契約有彈性，溝通審查程序繁瑣，讓廠商卻步，法定審查程序不能省略，將協助審視標規，必要時請外部專家協助。