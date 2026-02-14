桃園重大工程頻流標 綠捷延伸中壢機電預算拉高到177.2億

桃園發展迅速，多項工程如火如荼進行，但民代發現不是所有工程招標都順利，大如軌道建設、小至溝渠修繕，流廢標3次以上的標案不少，要求市府密切追蹤控管；市府表示，目前追蹤掌控流廢標超過3次的標案有17件，會視情況調整作法。

桃園捷運綠線延伸中壢綜合規畫案2023年獲中央核定，但97.15億元的機電標至今流標5次，市府解釋該路段與綠線核定時間有落差，期間物價波動大，以致承攬綠線廠商無意承接，而政府調整價金有一定程序，流標在所難免；桃園近日參考台中捷運藍線做法，將綠延中壢機電工程預算金額調高到177.2億元，標案13日公告，預計3月25日決標。

桃園市議員許家睿表示，桃園不僅5千萬元以上的採購案流標需要列管，有些金額不高的採購案，例如學校廳舍整建或興建、治水防洪等，這些工程與民眾生活息息相關，甚至有安全急迫性，也需要被重視；議員魏筠也說，重大工程流標已成常態，希望市府掌握狀況，不要一再流標影響建設。

許家睿以內壢國中新建綜合大樓為例，該案去年9月第一次招標，共流標3次，今年1月第4標才決標，智發會應該考慮協助各局處做相關研考。另外，乙未保台公園服務中心經營管理2024年12月第一次招標，歷經5次流標，2025年6月才招標成功。

許家睿認為，市府目前列管重大標案的金額過高，府層專案會議缺乏專家學者參與，建議會議增加民間專業意見，調整管考做法，讓局處可以更好工作。

廖修武表示，市府目前列管預算達5千萬元、流標3次以上的重大工程標案有4件，分別是綠線延伸中壢機電標、瑞坪國中新校舍、觀音區公所新活動中心與新建工程處道路養護工程。另有13件預算未達5千萬元、流標超過3次的標案列管中，多為校園工程。

廖修武說，公共工程流標原因很多，主因不外乎市場行情波動，但有時也是公共工程不如民間契約合作彈性，「賺同樣的錢要做更多事」，繁瑣的溝通審查程序讓廠商卻步。雖然公部門審查程序不能省，但市府會協助審視標規，透過調整促招標順利。另外，市府也不排斥尋求民間專業協助，必要時就會聘請專家協助檢視。