石門水庫園區中線開放賞景 北橫、羅馬公路禁清淤車「讓路」遊客

水利署北區水資源分署表示，順應春節旅遊需求，原石門水庫至新竹聯通管工程封閉的水庫園區中線道路，除夕（16日）至初六（22）上午8時至下午7時開放通行，方便民眾石門水庫賞花、遊湖及健走，也可利用剛通車的大嵙崁清淤運輸道路，前往知名的中庄調整池景觀平台打卡，感受水庫的好山好水，馬上幸福。

北水分署說明，石門水庫園區中線開放後園區動線更順暢，建議遊客可沿剛通車的大嵙崁清淤運輸道路，往石門水庫、三坑自然生態公園、大溪老街、瑞興溼地、中庄吊橋到知名的打卡熱點中庄調整池景觀平台，平台上午8時至下午5時開放，可以入內留下美美的影像，也能體驗大漢溪沿途優美景色。