石門水庫園區中線開放賞景 北橫、羅馬公路禁清淤車「讓路」遊客

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
石門水庫園區中線原先配合工程封閉，春節開放賞景。圖／北區水資源分署提供
水利署北區水資源分署表示，順應春節旅遊需求，原石門水庫至新竹聯通管工程封閉的水庫園區中線道路，除夕（16日）至初六（22）上午8時至下午7時開放通行，方便民眾石門水庫賞花、遊湖及健走，也可利用剛通車的大嵙崁清淤運輸道路，前往知名的中庄調整池景觀平台打卡，感受水庫的好山好水，馬上幸福。

北水分署說明，石門水庫園區中線開放後園區動線更順暢，建議遊客可沿剛通車的大嵙崁清淤運輸道路，往石門水庫、三坑自然生態公園、大溪老街、瑞興溼地、中庄吊橋到知名的打卡熱點中庄調整池景觀平台，平台上午8時至下午5時開放，可以入內留下美美的影像，也能體驗大漢溪沿途優美景色。

石門水庫周邊的北橫、羅馬公路目前是櫻花綻放的時節，北水分署也決定於2月24日前停止清淤車輛行駛北橫公路，減輕道路交通量。

春節假期首日，石門水庫美景吸引遊客健走等方式賞景。圖／北區水資源分署提供
石門水庫觀光渡輪可以環湖。圖／北區水資源分署提供
石門水庫 羅馬 大嵙崁

