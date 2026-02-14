石門水庫園區中線開放賞景 北橫、羅馬公路禁清淤車「讓路」遊客
水利署北區水資源分署表示，順應春節旅遊需求，原石門水庫至新竹聯通管工程封閉的水庫園區中線道路，除夕（16日）至初六（22）上午8時至下午7時開放通行，方便民眾石門水庫賞花、遊湖及健走，也可利用剛通車的大嵙崁清淤運輸道路，前往知名的中庄調整池景觀平台打卡，感受水庫的好山好水，馬上幸福。
北水分署說明，石門水庫園區中線開放後園區動線更順暢，建議遊客可沿剛通車的大嵙崁清淤運輸道路，往石門水庫、三坑自然生態公園、大溪老街、瑞興溼地、中庄吊橋到知名的打卡熱點中庄調整池景觀平台，平台上午8時至下午5時開放，可以入內留下美美的影像，也能體驗大漢溪沿途優美景色。
石門水庫周邊的北橫、羅馬公路目前是櫻花綻放的時節，北水分署也決定於2月24日前停止清淤車輛行駛北橫公路，減輕道路交通量。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。