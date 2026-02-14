歡慶春節注意 新竹漁港嚴禁爆竹違者最高罰30萬

農曆春節將至，過往許多民眾都會湧入新竹漁港施放爆竹煙火。新竹市消防局提醒，在漁港等10種特定場所及區域內，禁止施放爆竹煙火，違規者將依照場所類別，分別處以3萬元以上、15萬元以下，或6萬元以上30萬元以下罰鍰。

新竹市長高虹安指出，新竹市是座擁有三百多年歷史的百年古城，蘊藏深厚的人文與信仰底蘊，擁有豐富的文化古蹟，同時又緊鄰新竹科學園區，從業人口眾多，人口密集的大型社區林立。

為維護人口稠密社區及古蹟公共安全，高虹安說，市府已正式公告將竹市32處高人口密集社區（戶數達500戶以上）及43處古蹟暨其周邊道路( https://niurl.cc/bf6DS2 )，畫設為全日管制施放爆竹煙火區域，確保民俗歡慶節日、敬神祈福公共安全及公共安寧。

此外，消防局將偕同警察局於農曆春節及元宵節期間，落實執行新竹漁港聯合巡邏勤務，勸導民眾勿違法施放爆竹煙火，針對執意違法的民眾將依法舉發，展現市府維護公共安全決心。

高虹安提醒，慶祝節日應選擇經檢驗合格張貼認可標示的煙火商品，在空曠、遠離建築物安全場域且合法的時段內施放，保護自身安全，安心過節。市民施放爆竹煙火遵守「1不2要」原則，「1不」是指不要在法令限制場所區域內施放爆竹煙火，「2要」則是要在合法的時段內施放，並選擇經檢驗合格張貼認可標示的煙火商品，保障自身安全，安心歡慶年節。

新竹市消防局提醒，據竹市爆竹煙火施放管制自治條例，除農曆小年夜、除夕、天公聖誕及元宵節，因應民俗敬神、祈福施放，開放延長施放排炮、連珠炮等一般爆竹煙火到翌日凌晨1時，其餘時間每日6時前、22時後均不得施放爆竹煙火。

消防局表示，違規施放將依法處以新臺幣3萬元以上15萬元以下的罰鍰，在漁港等10種特定場所及區域內，禁止施放爆竹煙火，違規者將依照場所類別，分別處以新臺幣3萬元以上15萬元以下，或新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。