快訊

半導體風雲／台積會商日本設備和材料廠 衝刺N3及N2產能

桃機春節旅運破紀錄 單日16.7萬人次創史上新高

「北港武德宮」香火鼎盛！ 全台第一間「五路財神廟」求財一整年好運來

聽新聞
0:00 / 0:00

歡慶春節注意 新竹漁港嚴禁爆竹違者最高罰30萬

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市消防局提醒，據竹市爆竹煙火施放管制自治條例，除農曆小年夜、除夕、天公聖誕及元宵節，因應民俗敬神、祈福施放，開放延長施放排炮、連珠炮等一般爆竹煙火到翌日凌晨1時，其餘時間每日6時前、22時後均不得施放爆竹煙火。圖／新竹市政府提供
新竹市消防局提醒，據竹市爆竹煙火施放管制自治條例，除農曆小年夜、除夕、天公聖誕及元宵節，因應民俗敬神、祈福施放，開放延長施放排炮、連珠炮等一般爆竹煙火到翌日凌晨1時，其餘時間每日6時前、22時後均不得施放爆竹煙火。圖／新竹市政府提供

農曆春節將至，過往許多民眾都會湧入新竹漁港施放爆竹煙火。新竹市消防局提醒，在漁港等10種特定場所及區域內，禁止施放爆竹煙火，違規者將依照場所類別，分別處以3萬元以上、15萬元以下，或6萬元以上30萬元以下罰鍰。

新竹市長高虹安指出，新竹市是座擁有三百多年歷史的百年古城，蘊藏深厚的人文與信仰底蘊，擁有豐富的文化古蹟，同時又緊鄰新竹科學園區，從業人口眾多，人口密集的大型社區林立。

為維護人口稠密社區及古蹟公共安全，高虹安說，市府已正式公告將竹市32處高人口密集社區（戶數達500戶以上）及43處古蹟暨其周邊道路( https://niurl.cc/bf6DS2 )，畫設為全日管制施放爆竹煙火區域，確保民俗歡慶節日、敬神祈福公共安全及公共安寧。

此外，消防局將偕同警察局於農曆春節及元宵節期間，落實執行新竹漁港聯合巡邏勤務，勸導民眾勿違法施放爆竹煙火，針對執意違法的民眾將依法舉發，展現市府維護公共安全決心。

高虹安提醒，慶祝節日應選擇經檢驗合格張貼認可標示的煙火商品，在空曠、遠離建築物安全場域且合法的時段內施放，保護自身安全，安心過節。市民施放爆竹煙火遵守「1不2要」原則，「1不」是指不要在法令限制場所區域內施放爆竹煙火，「2要」則是要在合法的時段內施放，並選擇經檢驗合格張貼認可標示的煙火商品，保障自身安全，安心歡慶年節。

新竹市消防局提醒，據竹市爆竹煙火施放管制自治條例，除農曆小年夜、除夕、天公聖誕及元宵節，因應民俗敬神、祈福施放，開放延長施放排炮、連珠炮等一般爆竹煙火到翌日凌晨1時，其餘時間每日6時前、22時後均不得施放爆竹煙火。

消防局表示，違規施放將依法處以新臺幣3萬元以上15萬元以下的罰鍰，在漁港等10種特定場所及區域內，禁止施放爆竹煙火，違規者將依照場所類別，分別處以新臺幣3萬元以上15萬元以下，或新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

勞工及青年處表示，針對市府各項防制措施及施放爆竹煙火相關法令規定，已翻譯成英文、印尼、越南等國語言，將同步宣導外籍移工遵守規定，避免觸法。

農曆春節將至，過往許多民眾都會湧入新竹漁港施放爆竹煙火。新竹市消防局提醒，在漁港等10種特定場所及區域內，禁止施放爆竹煙火。圖／新竹市政府提供
農曆春節將至，過往許多民眾都會湧入新竹漁港施放爆竹煙火。新竹市消防局提醒，在漁港等10種特定場所及區域內，禁止施放爆竹煙火。圖／新竹市政府提供

公共 元宵節

延伸閱讀

陳亭妃貼文與賴清德、蕭美琴春節3天台南廟宇發福袋行程曝

春節出勤給薪怎麼算？今年起小年夜至初三5天為國定假

台南春節醫療不打烊 10家醫院開設傳染病特別門診

春節必衝！最美多良車站延長開放 初一到初六不打烊

相關新聞

歡慶春節注意 新竹漁港嚴禁爆竹違者最高罰30萬

農曆春節將至，過往許多民眾都會湧入新竹漁港施放爆竹煙火。新竹市消防局提醒，在漁港等10種特定場所及區域內，禁止施放爆竹煙...

雪霸觀霧遊憩區「雲霧步道」整修近一年 今起恢復全線開放

雪霸國家公園觀霧遊憩區雲霧步道（Yulun步道）已完成分期修繕工程，雪霸國家公園管理處今天恢復全線開放。雪管處表示，適逢...

歲末花火映笑顏！ 桃園榮家暖心伴長輩找回記憶團圓年味

桃園榮譽國民之家昨晚在八德家區廣場舉辦「金馬迎春・煙花賀歲」活動，同仁陪伴長輩手持仙女棒在倒數聲中，一起點燃煙花迎新年，...

土方之亂 桃園4招因應

國內的「土方之亂」，桃園市府近日召集營造、砂石、土方及不動產業者會商，昨宣布將開放三處整體開發區土方鄰地暫存、航空城收容...

桃園4大政策解土方之亂 業界：近憂已解、仍有遠慮

國內掀起的「土方之亂」，桃園市府近日召集營造、砂石、土方及不動產業者會商，昨宣布將開放3處整體開發區土方鄰地暫存、航空城...

苗栗南苗市場砍傷案…員警恢復良好出院返家過年 家屬表達感謝

苗栗市南苗市場4日發生男子持刀砍傷員警事件，員警當時頭部大量失血，局部顱骨骨裂，緊急送醫治療多日，今天順利出院。對於能在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。