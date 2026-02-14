雪霸觀霧遊憩區「雲霧步道」整修近一年 今起恢復全線開放

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
觀霧遊憩區雲霧步道的階梯、木料欄杆與平台已修復完成，並強化止滑功能。圖／雪霸國家公園管理處提供
觀霧遊憩區雲霧步道的階梯、木料欄杆與平台已修復完成，並強化止滑功能。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園觀霧遊憩區雲霧步道（Yulun步道）已完成分期修繕工程，雪霸國家公園管理處今天恢復全線開放。雪管處表示，適逢農曆春節連假，歡迎民眾前來登山健行，體驗觀霧的山林之美。

雪管處指出，雲霧步道全長約848公尺，是雪霸國家公園觀霧遊憩區主要的環狀木棧步道，由於步道地處海拔2000公尺的高山，長期受濕氣與氣候影響，部分木質棧道已出現老化損壞，雪管處2025年4月起進行分期整修工程，全面汰換步道沿線破損的木棧板材，基礎部分採用鋼構件進行加固，並提升木棧鋪面的防滑性能，以強化整體路面的穩固與步行安全，經過長達半年的封閉整修，最近已全部完工並通過驗收。

雪管處表示，雲霧步道由觀霧山椒魚生態中心旁進入，步行約20至30分鐘即可抵達步道高處平台，天氣晴朗時，可清楚遠眺雪山山脈的「聖稜線」及榛山、鹿場大山等山景，步道沿線偶有看到藍腹鷴的身影及聽到山羌的叫聲。這條步道難度適中，適合全家大小在春節假期前來踏青，呼吸新鮮空氣並欣賞高山美景及觀察高山自然生態。

雪管處提醒，觀霧遊憩區海拔較高，2月氣溫仍低且山區天氣變化較快，上山前請備足保暖衣物與雨具。春節走春人潮眾多，請民眾遵守交通管制規範，並落實「無痕山林」守則，將隨身垃圾帶下山，共同維護國家公園的生態環境及遊憩品質。

觀霧遊憩區雲霧步道的木棧道延伸，可觀賞高山自然生態。圖／雪霸國家公園管理處提供
觀霧遊憩區雲霧步道的木棧道延伸，可觀賞高山自然生態。圖／雪霸國家公園管理處提供
在雲霧步道觀景平台可遠眺聖稜線。圖／雪霸國家公園管理處提供
在雲霧步道觀景平台可遠眺聖稜線。圖／雪霸國家公園管理處提供
雲霧步道階梯護欄與平台修復後的現場狀況。圖／雪霸國家公園管理處提供
雲霧步道階梯護欄與平台修復後的現場狀況。圖／雪霸國家公園管理處提供

