雪霸觀霧遊憩區「雲霧步道」整修近一年 今起恢復全線開放

雪霸國家公園觀霧遊憩區雲霧步道（Yulun步道）已完成分期修繕工程，雪霸國家公園管理處今天恢復全線開放。雪管處表示，適逢農曆春節連假，歡迎民眾前來登山健行，體驗觀霧的山林之美。

雪管處指出，雲霧步道全長約848公尺，是雪霸國家公園觀霧遊憩區主要的環狀木棧步道，由於步道地處海拔2000公尺的高山，長期受濕氣與氣候影響，部分木質棧道已出現老化損壞，雪管處2025年4月起進行分期整修工程，全面汰換步道沿線破損的木棧板材，基礎部分採用鋼構件進行加固，並提升木棧鋪面的防滑性能，以強化整體路面的穩固與步行安全，經過長達半年的封閉整修，最近已全部完工並通過驗收。

雪管處表示，雲霧步道由觀霧山椒魚生態中心旁進入，步行約20至30分鐘即可抵達步道高處平台，天氣晴朗時，可清楚遠眺雪山山脈的「聖稜線」及榛山、鹿場大山等山景，步道沿線偶有看到藍腹鷴的身影及聽到山羌的叫聲。這條步道難度適中，適合全家大小在春節假期前來踏青，呼吸新鮮空氣並欣賞高山美景及觀察高山自然生態。