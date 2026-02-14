歲末花火映笑顏！ 桃園榮家暖心伴長輩找回記憶團圓年味

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
桃園榮家準備驚喜十足的點心福袋贈與參加活動的長輩們。圖／桃園榮家提供
桃園榮譽國民之家昨晚在八德家區廣場舉辦「金馬迎春・煙花賀歲」活動，同仁陪伴長輩手持仙女棒在倒數聲中，一起點燃煙花迎新年，隨著環繞廣場的煙花筒齊放，璀璨火光映照長輩笑顏，現場發送放新春驚喜福袋，讓長輩在寒冬中感受如家人團圓般的溫暖與濃厚年味。

當璀璨的煙火在夜空中華麗綻放時，繽紛的火光映照在長輩們滿溢笑容的臉龐上，讓現場洋溢著久違的熱鬧氣氛，霎那間彷彿時光倒流，回到昔日與全家老小在自家門前空地迎接新年的美好時刻，場面既壯觀又充滿溫情。

除了視覺饗宴，桃園榮家還準備驚喜十足的「新春福袋」，袋內有著長輩喜愛的各類點心，還貼心安排了禮券抽獎環節，讓現場驚喜連連、笑聲不斷；在煙火與祝福交織的氛圍中，爺爺奶奶們彼此熱情互道「新年好」，大方分享記憶中過年的點滴往事，更有長輩興致勃勃地當場示範傳統甩砲，清脆的聲響瞬間勾起大家滿滿的年節回憶。

許多長輩活動後分享，已經很久沒有參與如此熱鬧的迎新活動，看著漫天煙火、握著仙女棒，感覺就像回到從前一家人團圓的時光，心裡感到既溫暖又激動；也有長輩笑著說，在榮家過年一點都不冷清，反而多了一份被用心照顧、被溫情陪伴的歸屬感。

桃園榮家說，這次活動是注重安全的前提下進行，透過「金馬迎春・煙花賀歲」的安排，希望能讓長輩同時感受到年味與人情味，營造出如同家人相聚般的溫馨氛圍，未來將持續秉持用心規劃多元化活動的初衷，陪伴長輩安心生活、歡喜迎接每一個新年，讓這份真摯的關懷與溫暖，在榮家的每個角落持續綻放。

爺爺開心地拿著萬花筒仙女棒玩著。圖／桃園榮家提供
童心四起的長輩們模仿網路的橘子仙女棒，讓現場歡笑聲不斷。圖／桃園榮家提供
每年這個時候，桃園榮家的燈籠海超有年節氣氛。圖／桃園榮家提供
桃園榮譽國民之家昨晚在家區廣場舉辦「金馬迎春・煙花賀歲」活動。圖／桃園榮家提供
桃園榮家高齡113歲的孫爺爺和青壯住民一同開心參與活動。圖／桃園榮家提供
