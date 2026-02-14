桃園4大政策解土方之亂 業界：近憂已解、仍有遠慮

國內掀起的「土方之亂」，桃園市府近日召集營造、砂石、土方及不動產業者會商，昨宣布將開放3處整體開發區土方鄰地暫存、航空城收容民間剩餘土方與建築工程最高展延2年等政策；新制即刻上路，雖然接近年關，仍有營建業者挖土趕工，對於市府政策多半叫好。

桃園新制包括「簡化土石方A到C申報」、「開放三大整開區異地暫置」、「推薦具公益性、政策性建案入台北港」和「航空城、公共工程收容民間剩餘土石方」。未來，建築工程產出的土方可直接運到有需求處，機捷A20、A21和中壢體育園區能在同整開區租用臨鄰地暫置土方，送進台北港的土方有明確優先順序，公部門也有收容乾淨土方的辦法。

都市發展局長江南志表示，針對工地運土成本提高、工期受阻情況，市府也給予建築執照最高2年的展延期限，但也請相關業者務必遵守GPS流向監控規定，共同維護桃園道路安全與市容環境。

桃園市不動產建築商業同業公會理事長周鑫世表示，土方之亂影響房地產及相關產業非常嚴重，建築工地挖地基和地下室，以往清運土方1立方只要1000多元，現在漲超過4000元，更麻煩的是缺乏最終處理場，以至於即使願意付錢還不見得運得出去，感謝桃園市政府與市長張善政傾聽業者心聲。

不過，也有業者反映桃園市政府的政策只能短期應急，在欠缺最終處理場的情況下，土方清運仍有長遠隱憂。業者認為，增加最終處理場的最好方案就是填海造陸，不論中央或地方政府，都應該尋覓評估合適場地。另外，砂石業者的泥餅應該也可做為回填料或園藝用土，而非無人理會的廢棄物，導致全國都非法。