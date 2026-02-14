聽新聞
土方之亂 桃園4招因應

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導

國內的「土方之亂」，桃園市府近日召集營造、砂石、土方及不動產業者會商，昨宣布將開放三處整體開發區土方鄰地暫存、航空城收容民間剩餘土方與建築工程最高展延二年等政策；新制即刻上路，接近年關營建業者挖土趕工，對市府政策多半叫好。

桃園新制包括「簡化土石方Ａ到Ｃ申報」、「開放三大整開區異地暫置」、「推薦具公益性、政策性建案入台北港」和「航空城、公共工程收容民間剩餘土石方」。建築工程產出土方可直接運到有需求處；機捷Ａ２０、Ａ２１和中壢體育園區能在同整開區租用鄰地暫置土方；送進台北港的土方有明確優先順序；公部門也有收容乾淨土方的辦法。

都市發展局長江南志表示，針對工地運土成本提高、工期受阻情況，市府也給予建築執照最高二年的展延期限，但也請相關業者務必遵守GPS流向監控規定，共同維護桃園道路安全與市容環境。

