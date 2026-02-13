快訊

苗栗南苗市場砍傷案…員警恢復良好出院返家過年 家屬表達感謝

中央社／ 苗栗縣13日電
苗栗市南苗市場日前發生男子持刀砍傷員警事件，朱姓員警（右3）當下頭部重創，緊急送往衛福部苗栗醫院治療，13日順利出院返家過年，苗醫副院長劉明岳（右2）送上補品和花束致意。圖／中央社（苗栗醫院提供）
苗栗市南苗市場4日發生男子持刀砍傷員警事件，員警當時頭部大量失血，局部顱骨骨裂，緊急送醫治療多日，今天順利出院。對於能在農曆年前返家團圓，員警與家屬都非常開心。

苗栗縣40歲鍾姓男子4日在苗栗市南苗市場持刀引起恐慌，並攻擊砍傷到場處理的朱姓員警，另名員警見狀開槍制止，事件造成朱姓員警頭部創傷送加護病房，鍾男胸腹中彈送醫不治。另外，熱心協助壓制鍾嫌的羅姓男子左手掌遭子彈擊中，指骨骨折，幸無生命危險。

朱姓員警的主治醫師、衛福部苗栗醫院外科病房主任陳雁捷今天透過新聞稿表示，員警主要創傷為頭頂部與額部遭利刃穿刺，其中額部傷口深可見骨，電腦斷層顯示顱骨骨膜有受損情形，醫療團隊依序從生命安全、功能維持及外觀美觀3面向進行整體評估與治療。

陳雁捷指出，員警住院期間病況穩定，觀察顏面神經與三叉神經分支功能，包括抬眉動作及額部感覺狀況，未見明顯異常，住院期間進行高頻率傷口護理與監測，並規劃後續門診提供進一步修復與評估。

此外，醫療團隊在員警住院期間，安排身心科醫師會診評估可能的創傷後壓力症候群，後續門診追蹤也將持續關注傷口復原及外觀治療，協助逐步恢復日常生活。

苗栗醫院表示，朱姓員警恢復情形良好，今天在家屬陪同下順利出院，對於可以在年前出院返家，員警和家屬都非常開心，也感謝各界的關心與祝福，更感謝醫療團隊的專業悉心照護。

苗栗醫院院長徐國芳說，第一線執勤員警肩負守護社會安全的重要使命，醫療團隊全力投入救治與照護，為表達對員警英勇執勤守護民眾安全敬意，醫院提供住院期間病房費用全免協助，祝福員警早日完全康復、平安返回崗位。

苗栗市 警察

