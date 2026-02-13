農曆春節前夕重磅！張善政團隊首長人事異動 3月1日生效

農曆春節前最後一個工作天，桃園市政府今公布新人事。秘書處長于建國將於2月底卸任，職務由新聞處主秘曾俊豪接任，市府預計3月1日舉辦交接儀式。

于建國是公務員出身，曾任交通部公路總局專門委員、高速公路局專門委員及秘書室主任，在桃園也擔任過市府參議、民政局副局長、參事和秘書處代理處長等要職，前年1月退休後被市長張善政委以重任，重聘時轉正。

桃園市新聞處長羅楚東表示，于建國任秘書處長期間積極推動各項業務，與各機關密切協調合作，在國際交流、市政園區管理等工作均有卓越成果，表現獲各界肯定，市長也對他的付出貢獻表達高度肯定與感謝，未來市政推動，也會持續借重于的專業與長才。

即將接任秘書處長的曾俊豪今年43歲，曾任ETtoday新聞雲專題中心助理副總編輯，也曾於三立新聞、TVBS、中視擔任記者，歷練涵蓋專題、兩岸、政治及社會等新聞路線，並獲吳舜文新聞獎、兩岸新聞報導獎、社會光明面報導獎等肯定。

羅楚東強調，曾俊豪具創意與行動力，熟悉市政運作、處事圓融，接任秘書處長有助業務穩健銜接；張市長也期許曾處長，持續提升市府行政效能，精進跨機關協調整合，落實相關政務推動。