快訊

初戀生日變抓姦！女星揭撕心裂肺情歌真相 目睹男友和2女開房

美車零關稅 BMW總代理指「這票休旅車」將配合政府調整售價

可以回家過年！高金素梅複訊3小時 100萬元交保

聽新聞
0:00 / 0:00

農曆春節前夕重磅！張善政團隊首長人事異動 3月1日生效

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市新聞處主秘曾俊豪年後將接任秘書處長一職。圖／桃園市政府提供
桃園市新聞處主秘曾俊豪年後將接任秘書處長一職。圖／桃園市政府提供

農曆春節前最後一個工作天，桃園市政府今公布新人事。秘書處長于建國將於2月底卸任，職務由新聞處主秘曾俊豪接任，市府預計3月1日舉辦交接儀式。

于建國是公務員出身，曾任交通部公路總局專門委員、高速公路局專門委員及秘書室主任，在桃園也擔任過市府參議、民政局副局長、參事和秘書處代理處長等要職，前年1月退休後被市長張善政委以重任，重聘時轉正。

桃園市新聞處長羅楚東表示，于建國任秘書處長期間積極推動各項業務，與各機關密切協調合作，在國際交流、市政園區管理等工作均有卓越成果，表現獲各界肯定，市長也對他的付出貢獻表達高度肯定與感謝，未來市政推動，也會持續借重于的專業與長才。

即將接任秘書處長的曾俊豪今年43歲，曾任ETtoday新聞雲專題中心助理副總編輯，也曾於三立新聞、TVBS、中視擔任記者，歷練涵蓋專題、兩岸、政治及社會等新聞路線，並獲吳舜文新聞獎、兩岸新聞報導獎、社會光明面報導獎等肯定。

羅楚東強調，曾俊豪具創意與行動力，熟悉市政運作、處事圓融，接任秘書處長有助業務穩健銜接；張市長也期許曾處長，持續提升市府行政效能，精進跨機關協調整合，落實相關政務推動。

桃園 張善政

延伸閱讀

平鎮警年節守護治安 張善政親贈慰勞禮品表達謝意

犧牲假期堅守崗位！張善政肯定楊梅警辛勞 頒慰問金激勵士氣

桃議會藍營黨團總召交接 黨部主委曝市長張善政提名規畫

張善政贈慰勞金肯定桃消春節堅守崗位 盼守護民眾生命安全

相關新聞

農曆春節前夕重磅！張善政團隊首長人事異動 3月1日生效

農曆春節前最後一個工作天，桃園市政府今公布新人事。秘書處長于建國將於2月底卸任，職務由新聞處主秘曾俊豪接任，市府預計3月...

全鄉下達移除令！綠鬣蜥愛吃草莓、水梨 三灣追捕多日今天終落網

苗栗縣三灣鄉內灣村今天中午12點多發現一隻綠鬣蜥，被內灣村長邱文國在農田水溝內逮住，已通報縣府農業處派員處理。三灣鄉長李...

苗栗南苗市場砍傷案…員警恢復良好出院返家過年 家屬表達感謝

苗栗市南苗市場4日發生男子持刀砍傷員警事件，員警當時頭部大量失血，局部顱骨骨裂，緊急送醫治療多日，今天順利出院。對於能在...

大園警前進桃機三航宿舍全方位宣導 助移工遠離法律紅線

大園分局於昨日晚間前進三航廈工程移工宿舍全方位宣導。圖：警方提供 為確保國家重大建設桃園國際機場第三航廈工程之移工朋友在台生活安全，並強化我國法治觀念，桃園市大園警分局於昨(12)日晚間前進三航廈工程

平鎮警攜手農會、善心團體送暖 贈年菜組合助弱勢度春節

平鎮分局邀集觀音根滿慈善基金會、平鎮區農會及朝敏蔬果一同舉行「寒冬送暖愛心公益暨年節防詐宣導」活動。圖：警方提供 年節將至，桃園市平鎮警分局昨(12)日傍晚特別邀集觀音根滿慈善基金會、平鎮區農會及朝敏

竹市春節連假調整停車收費及公車班次 YouBike及共享機車正常營運

因應今年農曆春節連續假期，新竹市府今宣布2月14日起至22日，路邊停車人工開單路段將全面暫停收費；無人化停車場及路外停車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。