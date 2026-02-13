全鄉下達移除令！綠鬣蜥愛吃草莓、水梨 三灣追捕多日今天終落網

苗栗縣三灣鄉內灣村今天中午12點多發現一隻綠鬣蜥，被內灣村長邱文國在農田水溝內逮住，已通報縣府農業處派員處理。三灣鄉長李運光表示，鄉內及鄰近區域從去年十二月到今年一、二月都發現綠鬣蜥的蹤影，且發現牠們會吃草莓，三灣鄉是水梨之鄉，水梨更是三灣的產業命脈，絕不能讓綠鬣蜥形成族群危害地方。

邱文國表示，去年12月在頭份市上興里發現綠鬣蜥，當地與三灣僅隔一條野溪，綠鬣蜥不僅越界，且分布位置在村內南、北都有，包括縣長鍾東錦、鄉長李運光都高度重視，他本身是義消，有捕捉綠鬣蜥的技巧，也能分辨綠鬣蜥與「亞洲水龍」的差別，為防範綠鬣蜥危害，已告知全村村民，一旦發現綠鬣蜥要立即通報圍捕。

他說，近來發現村內的草莓園有綠鬣蜥侵入的情況，村民也動員，但綠鬣蜥移動速度快又很會躲藏，要追捕並不容易，由於發現牠會吃草莓，所以今天在水頭屋附近草莓園搜尋，果然發現綠鬣蜥的蹤影，正是連日來大家追捕不到的那隻，這隻綠鬣蜥在圍捕時躲入水溝，才被他順利逮住，這隻綠鬣蜥長80公分、秤重有2.5台斤，且已達性成熟，如果不及時移除，一旦衍生出族群，對地方農產，尤其是水梨，將會造成嚴重損害。