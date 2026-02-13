快訊

初戀生日變抓姦！女星揭撕心裂肺情歌真相 目睹男友和2女開房

美車零關稅 BMW總代理指「這票休旅車」將配合政府調整售價

可以回家過年！高金素梅複訊3小時 100萬元交保

聽新聞
0:00 / 0:00

全鄉下達移除令！綠鬣蜥愛吃草莓、水梨 三灣追捕多日今天終落網

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣三灣鄉內灣村今天中午12點多發現一隻綠鬣蜥，被內灣村長邱文國在草莓園附近水溝內逮住，鄉長李鄉李運光（右）聞訊也趕往查看。圖／三灣鄉長李運光提供
苗栗縣三灣鄉內灣村今天中午12點多發現一隻綠鬣蜥，被內灣村長邱文國在草莓園附近水溝內逮住，鄉長李鄉李運光（右）聞訊也趕往查看。圖／三灣鄉長李運光提供

苗栗縣三灣鄉內灣村今天中午12點多發現一隻綠鬣蜥，被內灣村長邱文國在農田水溝內逮住，已通報縣府農業處派員處理。三灣鄉長李運光表示，鄉內及鄰近區域從去年十二月到今年一、二月都發現綠鬣蜥的蹤影，且發現牠們會吃草莓，三灣鄉是水梨之鄉，水梨更是三灣的產業命脈，絕不能讓綠鬣蜥形成族群危害地方。

邱文國表示，去年12月在頭份市上興里發現綠鬣蜥，當地與三灣僅隔一條野溪，綠鬣蜥不僅越界，且分布位置在村內南、北都有，包括縣長鍾東錦、鄉長李運光都高度重視，他本身是義消，有捕捉綠鬣蜥的技巧，也能分辨綠鬣蜥與「亞洲水龍」的差別，為防範綠鬣蜥危害，已告知全村村民，一旦發現綠鬣蜥要立即通報圍捕。

他說，近來發現村內的草莓園有綠鬣蜥侵入的情況，村民也動員，但綠鬣蜥移動速度快又很會躲藏，要追捕並不容易，由於發現牠會吃草莓，所以今天在水頭屋附近草莓園搜尋，果然發現綠鬣蜥的蹤影，正是連日來大家追捕不到的那隻，這隻綠鬣蜥在圍捕時躲入水溝，才被他順利逮住，這隻綠鬣蜥長80公分、秤重有2.5台斤，且已達性成熟，如果不及時移除，一旦衍生出族群，對地方農產，尤其是水梨，將會造成嚴重損害。

苗栗縣三灣鄉內灣村今天中午12點多發現一隻綠鬣蜥，被內灣村長邱文國在草莓園附近水溝內逮住。圖／三灣鄉長李運光提供
苗栗縣三灣鄉內灣村今天中午12點多發現一隻綠鬣蜥，被內灣村長邱文國在草莓園附近水溝內逮住。圖／三灣鄉長李運光提供
苗栗縣三灣鄉內灣村今天中午12點多發現一隻綠鬣蜥，被內灣村長邱文國在草莓園附近水溝內逮住。圖／三灣鄉長李運光提供
苗栗縣三灣鄉內灣村今天中午12點多發現一隻綠鬣蜥，被內灣村長邱文國在草莓園附近水溝內逮住。圖／三灣鄉長李運光提供

綠鬣蜥 苗栗縣 內灣 草莓

延伸閱讀

內湖草莓園體驗「莓好旅程」 親手採摘新鮮草莓

8隻1歲、2歲齡個體就擒 苗縣綠鬣蜥最北防線赫見二代繁衍

星巴克買一送一！連續2天「大杯買1送1」 夢幻新品「草莓抹茶星冰樂、草莓抹茶那堤」半價開喝

美國佛州寒流急凍下「綠鬣蜥雨」2天捕獲5千隻…他撿屍做三杯蜥Taco

相關新聞

農曆春節前夕重磅！張善政團隊首長人事異動 3月1日生效

農曆春節前最後一個工作天，桃園市政府今公布新人事。秘書處長于建國將於2月底卸任，職務由新聞處主秘曾俊豪接任，市府預計3月...

全鄉下達移除令！綠鬣蜥愛吃草莓、水梨 三灣追捕多日今天終落網

苗栗縣三灣鄉內灣村今天中午12點多發現一隻綠鬣蜥，被內灣村長邱文國在農田水溝內逮住，已通報縣府農業處派員處理。三灣鄉長李...

苗栗南苗市場砍傷案…員警恢復良好出院返家過年 家屬表達感謝

苗栗市南苗市場4日發生男子持刀砍傷員警事件，員警當時頭部大量失血，局部顱骨骨裂，緊急送醫治療多日，今天順利出院。對於能在...

大園警前進桃機三航宿舍全方位宣導 助移工遠離法律紅線

大園分局於昨日晚間前進三航廈工程移工宿舍全方位宣導。圖：警方提供 為確保國家重大建設桃園國際機場第三航廈工程之移工朋友在台生活安全，並強化我國法治觀念，桃園市大園警分局於昨(12)日晚間前進三航廈工程

平鎮警攜手農會、善心團體送暖 贈年菜組合助弱勢度春節

平鎮分局邀集觀音根滿慈善基金會、平鎮區農會及朝敏蔬果一同舉行「寒冬送暖愛心公益暨年節防詐宣導」活動。圖：警方提供 年節將至，桃園市平鎮警分局昨(12)日傍晚特別邀集觀音根滿慈善基金會、平鎮區農會及朝敏

竹市春節連假調整停車收費及公車班次 YouBike及共享機車正常營運

因應今年農曆春節連續假期，新竹市府今宣布2月14日起至22日，路邊停車人工開單路段將全面暫停收費；無人化停車場及路外停車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。