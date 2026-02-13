快訊

商場變身救命教室！ 桃市消防員走進站前2大百貨傳授CPR救命神技

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
好個另類春安宣導！桃市消防局第一救災救護大隊三民分隊突襲轄內兩大百貨公司，分別在百貨商場開班授課，進行CPR救命神技的教學活動，吸引採買民眾和商場員工學習。圖／桃市消防局提供
好個另類春安宣導！桃市消防局第一救災救護大隊三民分隊突襲轄內兩大百貨公司，分別在百貨商場開班授課，進行CPR救命神技的教學活動，吸引採買民眾和商場員工學習。圖／桃市消防局提供

春節將至，百貨商場湧入採買與走春人潮，桃園市消防局第一救災救護大隊三民分隊突襲站前兩大百貨公司，將「救命現場」搬進商場，分別在新光三越站前店與統領廣場開課傳授CPR救命神技，讓逛街民眾與櫃位員工在年節前先學會保命關鍵。

現場由消防救護員手把手示範心肺復甦術（CPR）與自動體外心臟去顫器（AED）操作，商場員工輪番上陣實作，從按壓位置、節奏到電擊流程逐一演練，模擬顧客突發倒地的緊急情境；救護員指出，心跳停止後的前4分鐘是黃金救援期，若第一時間由現場人員施救，存活率可大幅提升，因此希望將百貨第一線員工培養成「隱形救護員」。

除了急救訓練，消防救難員也同步展開安全總體檢，逐層檢視避難逃生動線、防火門是否遭誤鎖或堆放雜物，確保火警或突發事故時人潮能迅速疏散，統領廣場與新光三越管理單位均表示，將持續強化設施巡檢與員工訓練，把公共安全視為最重要的營運底線。

第一大隊大隊長賴志忠表示，商場屬高密度公共空間，安全關鍵在於「第一時間能否正確應變」，春節期間消防人員也將加強巡查與宣導，盼透過平時準備，讓市民在年節出遊、購物與聚會時，多一層看不見卻關鍵的守護。

真是另類春安宣導！桃市消防局第一救災救護大隊三民分隊突襲轄內兩大百貨公司，分別在百貨商場開班授課，進行CPR救命神技的教學活動，吸引採買民眾和商場員工學習。圖／桃市消防局提供
真是另類春安宣導！桃市消防局第一救災救護大隊三民分隊突襲轄內兩大百貨公司，分別在百貨商場開班授課，進行CPR救命神技的教學活動，吸引採買民眾和商場員工學習。圖／桃市消防局提供
除了CPR、AED現場開班授課外，消防救難員也同步展開安全總體檢，逐層檢視避難逃生動線、防火門是否遭誤鎖或堆放雜物，確保火警或突發事故時人潮能迅速疏散。圖／桃市消防局提供
除了CPR、AED現場開班授課外，消防救難員也同步展開安全總體檢，逐層檢視避難逃生動線、防火門是否遭誤鎖或堆放雜物，確保火警或突發事故時人潮能迅速疏散。圖／桃市消防局提供
除了CPR、AED現場開班授課外，消防救難員也同步展開安全總體檢，逐層檢視避難逃生動線、防火門是否遭誤鎖或堆放雜物，確保火警或突發事故時人潮能迅速疏散。圖／桃市消防局提供
除了CPR、AED現場開班授課外，消防救難員也同步展開安全總體檢，逐層檢視避難逃生動線、防火門是否遭誤鎖或堆放雜物，確保火警或突發事故時人潮能迅速疏散。圖／桃市消防局提供

