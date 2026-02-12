聽新聞
向天湖水荒 消防車解渴

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
向天湖部落近期出現水荒，家庭飲用水不足，本周一起由南庄消防分隊水車協助運水上山。圖／楊文昌提供
近期天候乾旱未下雨，苗栗縣南庄鄉向天湖部落近期鬧水荒，家庭飲用水不足，南庄消防分隊近日派出水車協助運水上山，議員楊文昌昨在議會質詢憂心衍生自來水水費問題；縣長鍾東錦允諾，相關水費由縣府全額支應，也盼居民節約用水。

楊文昌說，今年因長期沒下雨，南庄向天湖一帶首次出現水荒，賽夏族人在山上已找不到可用水源，九日起由南庄消防分隊協助每天派水車運水上山，供應家戶用水，但因在山下是接用自來水，將衍生自來水水費問題，盼縣府協助解決。

消防局指出，目前南庄消防分隊以二點五噸水車每天上、下午各一趟運水上山，「為民服務，春節不打烊」，但考量春節人力較少，正規畫其他分隊支援運水勤務。

鍾東錦允諾縣府將全額支應衍生的自來水費，因山區道路大型消防車上不去，小型水車也不能滿載，只能增加車次來滿足部落用水，請居民也配合節約用水。

