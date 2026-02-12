快訊

經營逾70年…桃園「埔心牧場」宣布休園重整 最後營業日曝

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
埔心牧場飼養多樣化動物及擁有大片園區，是桃園著名的親子景點。圖／翻攝埔心牧場官方臉書粉專
埔心牧場飼養多樣化動物及擁有大片園區，是桃園著名的親子景點。圖／翻攝埔心牧場官方臉書粉專

桃園知名親子地標、擁有超過70年歷史的「埔心牧場」近日在官方臉書粉專宣布，為了提供遊客更完善的服務體驗，將於今年2月23日、即為農曆春節假期結束後正式休園重整，暫時向大眾告別。消息一出，隨即引發大批網友不捨，感嘆童年回憶將翻開新的一頁。

埔心牧場在臉書粉專PO文指出，「七十年來陪伴你我，一代又一代的成長，無數家庭在牧場留下笑聲、回憶，以及最純真的時光。」

園方表示，為了提供更完善的服務，將於2026年2月23日春節假期結束後進行休園重整，暫時向大家道別，「暫別，心中難免不捨，卻也相信，此刻的轉折，將會帶來下次更美好的重逢。謝謝您，曾經來過。也歡迎您再次蒞臨，相遇在這片單純而美好的牧場。」

為了感謝大眾長期以來的支持，埔心牧場在休園前推出新春活動，邀請民眾趁著春節連假入園遊玩，園方也祭出分時段票價優惠，包括每日上午11點前入園，每人早鳥票僅需150元；11點後至下午3點前入園，門票則為200元。而園區動物在春節期間照常迎接遊客，從初一至初六園區內更安排「龍馬HAPPY氣墊樂園」供小朋友盡情放電。

埔心牧場也表示，由於園區將於今年2月23日結束營業，若先前已購票者，請於今年2月22日前使用，未使用者可於今年2月28日前辦理退款，謝謝外界的配合與體諒。

消息一出引發網友譁然，回應「拜託休園後趕快回來，千萬別變成我們沒辦法玩的樣子」、「希望保留原本埔心牧場的氛圍」、「小時候的回憶⋯拜託要再回來」、「期待重整後回歸，大家再去玩喔」、「希望重整後有更多孩子可以玩跟可以看的動物！」、「一定要回來哦」。

桃園埔心牧場宣佈休園。圖／翻攝埔心牧場官方臉書粉專
桃園埔心牧場宣佈休園。圖／翻攝埔心牧場官方臉書粉專

