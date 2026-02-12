桃機免稅店揮毫送春聯 外籍旅客盼與親友分享喜悅

桃機2家免稅商店今天舉辦新春揮毫活動，結合傳統書法與互動體驗吸引旅客排隊領取春聯，來自俄羅斯的白莎莎表示，農曆春節已是她生活的一部分，要帶回與親友分享喜悅。

昇恆昌免稅商店表示，上午邀請日知書學會會長、逢甲大學通識教育中心專任副教授蕭世瓊，率領黃伯思、段亭安、黃馨儀、賴原、李祥福、吳吉祥及辜炯郁等書法名家，在二航廈管制區內現場書寫「桃機迎春馬到福來」新年春聯，同時由老師們現場為旅客書寫春聯，吸引民眾排隊領取。

因為工作來台的俄羅斯民眾白莎莎，特別請老師寫了「心想事成」及「新春大吉」，她表示這次回去要送給俄羅斯的親友並貼在門口，來台居住已經一段時間的她說，農曆春節已變成她生活的一部分，很開心可以在馬年用這樣的方式和大家一起慶祝新年。

昇恆昌免稅商店說，除了揮毫活動，另外在桃機第一航廈 B6 候機室旁及第二航廈中央區打造「HORSE（好事）發生站」，裝置藝術結合「福馬、願望及互動遊戲」的設計理念，現場更推出DIY「福印紅包」體驗，旅客可用滾輪印章印上金色的「馬上有福」圖案，大年初一還有財神爺現身桃機發糖，以歡樂氛圍開啟新春第一天。

采盟免稅店下午也在第二航廈管制區內的台灣好廣場舉辦「馬耀新程」迎春揮毫活動，除邀請書法大師張炳煌結合科技用創新模式寫春聯，同時攜手書法名師渡邊秀碩率領的台灣墨秀書道會師生即興揮毫寫春聯。2月12日至3月3日期間也設置旅客揮毫體驗區，讓旅客們在機場感受台灣濃厚的人情味以及藝術、節慶與文化生活相互結合的趣味與感動。

張炳煌接受媒體聯訪表示，在馬年希望用與馬相關美好的句子，迎接新的一年，今天到桃機寫春聯送給旅客及機場工作人員，以歡樂氣氛迎接新年，也把吉祥詞句及書法的傳統文化傳遞給民眾，祝賀大家新年快樂。