竹市舊城封街辦年貨大街 結合公益攤位助馨生人自立

新竹市政府即日起至2月22日於舊城區舉辦「新春市集」，今年規畫超過100個攤位，匯集年節應景美食與特色好物，並結合公益攤位與滿額贈活動，期盼在春節前夕活絡舊城商圈，也讓市民感受濃厚年味。

新竹市政府產發處表示，新春市集於復興街、武昌街、東門街及東前街等路段封街設攤，除有各式年貨、熟食小吃，也包含烏魚子、新鮮漁貨與遊戲攤區；市集角落並安排街頭藝人演出，讓民眾到城隍廟周邊參拜、採買時，可就近吃喝玩樂，增添過節氛圍。

今年市府也與新竹地檢署及犯罪被害人保護協會合作推出公益攤位，免費提供2個攤位支持馨生人設攤。新竹市犯罪被害人保護協會主委陳進興指出，年貨大街期間企業與市府攜手提供公益團體攤位已行之有年，今年特別讓馨生人進駐，不僅減輕租金負擔，也為他們創造收入來源，協助逐步重建生活。

其中1個攤位販售自製果乾與蜜餞，主打天然手作與健康風味；另1攤位則推出芋粿等傳統年節食品。陳進興表示，透過實際銷售，讓參與者累積經驗、建立信心，也讓民眾在採買年貨之餘，以行動支持公益。

參與擺攤的胡姓攤商說，她已是第3年進駐年貨大街，感謝每年提供免費攤位，否則春節期間擺攤地點難尋。她表示，今年主要販售堅果與果乾，周六另加碼堅果醬，盼在年節期間增加收入，「很感謝地檢署、犯保與主辦單位的幫忙。」

主辦年貨大街的總經理溫國勝表示，舉辦市集除傳遞年節熱鬧氣氛，也希望社會看見被害家庭在事件後面臨的生活壓力，因此提供公益攤位位置，鼓勵馨生人自立自強，靠自身力量走出傷痛，讓愛與溫暖在年節期間持續擴散。

新竹市產發處長嚴翊琦指出，新春市集活動期間同步推出「消費滿額贈好禮」。民眾只要在周邊合作店家消費累計滿新台幣1000元，持當日發票或收據，即可至復興街附近服務台兌換限量好禮，每日數量有限，送完為止。