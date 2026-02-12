新竹市年貨大街結合犯保協會 推公益攤位

快訊

中央社／ 新竹市12日電

新竹市政府表示，即日起至22日於武昌街與東門街和東前街等路段封街設攤位辦新春市集，並與犯罪被害人保護協會合作推出公益攤位，邀請民眾年節間前來，共同支持。

財團法人犯罪被害人保護協會台灣新竹分會主委陳進興、新竹地檢署檢察長姜貴昌、竹市府產發處長嚴翊琦、新春市集總經理溫國勝等人，今天前往公益攤位關心馨生人擺攤情形。

陳進興向中央社記者表示，此次年貨大街提供2個攤位，讓「馨生人」（犯罪被害人及其家屬）能夠販售充滿手作溫度與年節特色的自製果乾與蜜餞等，獲得收入，也感受社會的溫暖與支持。

陳進興說，協會持續陪伴馨生人走出困境，也用實際行動以購買力力挺馨生人，給予實質經濟協助，幫助馨生人度過難關。

溫國勝現場說，他看到被害家庭因被害事件而失去生活資助，免費提供年貨大街攤位位置，鼓勵馨生人能用自身力量，走出傷痛與自給自足，也讓愛的力量散播出去。

嚴翊琦表示，此次新春市集範圍涵蓋東門街、武昌街及復興路等核心路段，也推出「消費滿額贈好禮」活動，活動期間在附近店家消費累計滿新台幣1000元，憑發票或收據即可兌換限量好禮。

年貨大街 新竹 被害人 公益

