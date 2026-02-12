快訊

桃園市長張善政今日特別前往平鎮警分局，親自慰勉第一線執勤員警與五大協勤民力。圖：警方提供

「115年加強重要節日安全維護工作」於2月9日晚間22時啟動，桃園市長張善政今(12)日特別前往平鎮警分局，親自慰勉第一線執勤員警與五大協勤民力，並頒贈慰問金及慰勞禮品，希望警方及協勤民力在過年期間，感受到市府的溫暖。

桃園市長張善政頒贈慰問金及慰勞禮品。圖：警方提供

張善政表示，桃警團隊過去一年不分晝夜辛勤付出，尤其春節期間氣溫嚴寒，員警仍須堅守崗位，強化治安與交通作為，他代表市民表達最深謝意。同時，張善政也特別感謝包括立委呂玉玲及多位地方議員、協勤民力團體的支持，展現桃園「警民合作」的最佳典範。

分局長李維振也表示，平鎮警分局全體同仁及協勤民力均感謝市長親自慰問，分局全體同仁已做好萬全準備，除加強金融機構、人潮聚集處所等重點區域巡邏外，也會針對平鎮區各易壅塞路段落實交通疏導，確保春節期間「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，讓每位市民都能平安過好年。

本文章來自《桃園電子報》。原文：平鎮警年節守護治安 張善政親贈慰勞禮品表達謝意

