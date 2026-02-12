犧牲假期堅守崗位！張善政肯定楊梅警辛勞 頒慰問金激勵士氣

快訊

桃園市長張善政於今日前往楊梅分局頒發慰問金。圖：警方提供

桃園市長張善政於今(12)日下午14時親自前往楊梅分局頒發慰問金，慰勞警察同仁同春節假期執勤辛勞。

S 80306181 0
張善政期望各警察同仁能持續努力維持治安及交通。圖：警方提供

張善政表示，春節期間全體警察同仁必須犧牲假期堅守崗位，無法陪伴家人過年，非常辛苦同時也感謝警察同仁的付出，張善政也表示，桃園市治安排名向來為前段班，期望各警察同仁能持續努力維持治安及交通，同時也希望今年過年期間治安平穩、交通順暢，祝福同仁新年快樂。

分局長吳傳銘表示，楊梅分局全體同仁及協勤民力均感謝市長親自慰問，而且春節即將來臨，警方將加強各金融機構、銀樓及超商等安全維護及防竊、防搶宣導，並強力取締職業性賭場、防制幫派犯罪、掃蕩毒品、打擊詐欺等犯罪偵防工作，另外也加強年節人潮、車潮的交通疏導與管制措施，讓民眾可以開開心心的過好年。

