青埔警春節前夕前進社區鄰里 愛心物資守護弱勢民眾
農曆新年將至，桃園市中壢警分局青埔派出所暖心行動不停歇。昨(11)日傍晚17時30分許，青埔派出所所長李晟彥、警員吳庭萱與青溪里里長李詠芳、警察婦女志工及「桃園市禮凰慈善基金會」，前往中壢區瑞士社區一帶，致贈米果、炊粉、蘿蔔糕等民生物資，關懷轄內家境清寒民眾，讓弱勢家庭在寒冬中感受社會溫暖。
警察人員平時深耕社區，主動發掘轄內弱勢家庭，所長李晟彥得知後立即整合地方資源，攜手慈善團體及里辦公處發送物資，希望透過實際行動傳遞「人飢己飢、人溺己溺」的關懷精神，也讓每戶家庭都能安心迎接新年。
中壢分局長林鼎泰表示，警察工作不僅是維護治安與交通安全，感謝青埔派出所員警主動發掘需求、整合資源，讓警政工作更貼近民心。未來分局也將持續結合民間力量，打造更溫暖、安全的生活環境。
本文章來自《桃園電子報》。原文：青埔警春節前夕前進社區鄰里 愛心物資守護弱勢民眾
