未徵收巷道遭地主貨櫃封路 苗縣府：道路占用嚴格依法處理

苗栗縣議會今天召開臨時會，議員陳永賢質詢頭份市區近日出現有地主以貨櫃屋封路，將1處巷道前後堵住，導致巷內住戶難以出入情況，要求縣府協助解決；對此，縣長鍾東錦強調道路佔用嚴格依法處理外，另將免徵公共使用土地地價稅，並每年編列1億元預算作為都市計畫區內既有巷道土地的徵收使用。

陳永賢指出，頭份市區節約路116巷約6米寬巷道，第一代陳姓地主無償提供巷內住戶使用近30年，第二代地主曾要求住戶價購或由市公所辦理徵收，但最後不了了之；日前第三代土地繼承人吊來1只貨櫃放置在巷道口，縫隙僅供機車可進出，今天一早突又在另一頭以一只貨櫃封路，巷內6家住戶出入困難，引發糾紛。

鍾東錦表示，針對公共危險行為已指示警察局立即追查相關人員，並強調涉案者將被帶至分局製作筆錄，後續將請示檢察官決定是否函送或移送。他強調，任何涉及公共安全的違法行為都不容寬恕，政府部門會全力追查並依法處理；對於拖吊貨櫃業者，若明知行為違法仍協助執行，將視同行為人，堅持依法究辦。

另外，關於部分地主欲收回已開闢道路的土地問題，此舉並不可行，建議地主如有異議可透過法院提告，由司法判決後縣府依據執行。

鍾東錦指出，許多老舊巷道因歷代地主繼承而產生糾紛，有些地主以封路方式要求後戶買地，此舉違反公共利益。如縣府能依法處理將積極介入，但違法佔用道路或阻止馬路鋪設，若造成交通事故或人員傷亡，地主需承擔重大法律責任。

對於類似土地使用糾紛，目前縣府正研擬相關規則，預計下半年將啟動新制度。鍾東錦指出，縣府將編列每年1億元預算，設置專款供交通用地投標，僅限巷道內未徵收土地參與，每年金額有限，標完即止，翌年再重新開放。他強調，此舉旨在提供地主合法申訴與競標管道，降低非法阻路情形，相關規則將確保交通用地有效利用，避免因地主不服而導致道路阻塞。