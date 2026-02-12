桃園魯冰花季春節後登場 3大展區7線小旅遊客庄亮點多

桃園市客家事務局表示，「大龍門」迎春賞花首檔魯冰花季26日至3月8日在龍潭登場，活動亮點搶先曝光，邀請和提醒民眾提前規畫228連假前後的春遊行程。

此外，深受民眾歡迎的魯冰花小旅行，今年推出7條特色遊程，即日起報名，包含茶文化、茶藝DIY、綠植手作、製茶體驗、街庄生活與風土記憶等主題，帶遊客體驗魯冰花所承載的地方文化內涵。

客家事務局表示，今年魯冰花盛開時間預估在228連假前後，邀請民眾提前規畫行程，走入大龍門客庄，體驗豐富的春日之旅；2月27日至3月8日的假日有免費接駁車，民眾可由龍潭運動公園或楊梅火車站後站，搭乘接駁車前往大北坑花區，再轉乘至客茶館花區、龍潭大池燈區。詳情請至活動官網「2026魯冰花季」或至臉書搜尋「魯冰花季-客庄生活・美學・文化復興事」。

客家局說明，今年魯冰花串連3大展區，包括大北坑、台灣客家茶文化館花區，面積達12公頃全台之最，並首度結合龍潭大池燈會區，打造白天賞花夜晚賞燈的全日旅遊體驗。

3大展區也規畫內涵豐富的春遊客庄路線，活動期間白天在大北坑與客茶館花區將安排擂茶、奉茶、手作、搗粢粑、天穿日五色粄體驗，與文化導覽、音樂表演、主題市集及闖關遊戲，遊客走入茶園與社區，感受龍潭茶山景緻與客庄日常；夜晚可接著遊龍潭大池燈會，欣賞主題地景藝術燈區，在湖畔光影中感受元宵節慶氛圍。

今年魯冰花季也結合2月27日迎古董、28日接財神，及3月8日天穿日3大客家民俗節慶，透過熱鬧踩街、民俗體驗和祭儀文化，展現客家族群迎新納福與敬天愛地的文化特色，同時呼應魯冰花凋謝後回歸土地、滋養茶樹，讓環境生生不息的永續價值。