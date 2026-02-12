苗縣南庄向天湖部落現水荒！縣府允諾承擔水費「消防水車運水上山」

快訊

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
向天湖部落近期出現水荒，家庭飲用水不足，本周一起由南庄消防分隊水車協助運水上山。圖／楊文昌提供
天候因素，苗栗縣南庄鄉向天湖部落近期出現水荒，家庭飲用水不足，本周一起由南庄消防分隊水車協助運水上山，議員楊文昌今天上午在議會臨時會質詢後續恐將衍生自來水水費問題；對此，縣長鍾東錦允諾，相關水費由縣府全額支應。

楊文昌指出，今年因天候長期沒下雨，向天湖一帶首次出現水荒，賽夏族人在山上已找不到可用水源，9日起由南庄消防分隊水車協助每天以水車協助運水上山，供應家戶用水，但因在山下是接用自來水，長期將有自來水水費問題，盼縣府協助解決。

另外，他也要求消防局能否協助先將向天湖的賽夏文物館水塔先灌滿，以因應春節期間遊客使用。楊文昌表示，向天湖部落有30餘戶，外出族人春節返鄉，屆時部落人口將達上百人，用水量將會激增，希望消防局也能視情況增加運水車次。

消防局表示，目前南庄消防分隊以2.5頓水車每天上、下午各一趟運水上山，「為民服務，春節不打烊」但考量春節人力較少，也正規畫其他分隊支援運水勤務。

至於衍生的自來水費問題，鍾東錦則允諾縣府將全額支應。他並表示，山區道路狹小彎曲且部分坡度較陡，水車運水上山有潛在交通安全，大型消防車上不去，小型水車也不能滿載，只能增加車次來滿足部落用水，請當地居民也能配合節約用水。

議員楊文昌今天在議會臨時會質詢後續恐將衍生自來水水費問題；對此，縣長鍾東錦允諾，相關水費由縣府全額支應。圖／苗縣議會提供
春節返鄉 南庄 鍾東錦

