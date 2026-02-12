新竹縣針對轄區影城進行聯合稽查 只發現1項小缺點待改善

快訊

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
影城公共消防安全部分，業者都依法投保公共意外責任險、申報消防安全設備檢修及防火管理人訓練。圖／新竹縣政府提供
影城公共消防安全部分，業者都依法投保公共意外責任險、申報消防安全設備檢修及防火管理人訓練。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府最近針對轄區百老匯影城竹北店辦理聯合稽查，這次稽查項目包括公共安全、營業管理、消費者權益措施等項。縣府表示，稽查結果並未發現重大違反公安情形及缺失，民眾可安心前往觀影。

縣府表示，寒假、春節連假接連到來，為維護電影院場所的公共安全、確保民眾有良好的觀影品質，新竹縣政府傳播行銷處會同產業發展處、交通處、消防局、衛生局及消保官等相關單位，對於轄內百老匯影城竹北店辦理聯合稽查，同時展現維護公安及消費者權益的決心。

傳播行銷處副處長洪佩華表示，新竹縣目前僅有1家營運中的電影院，也就是位於「享平方Shown Square」中的百老匯影城竹北店，這家影院從2022年12月開幕迄今已3年，縣府每年固定辦理聯合稽查，也會不定時辦理電影院臨場查驗。

洪佩華表示，影院營業管理方面，業者都依法執行電影片分級制度、廣告放映、設置身心障礙座位並提供身心障礙者、65歲以上長者、2歲以上未滿12歲兒童優待票，業者發行的「團體電影優待券票券」也符合中央主管機關公告「商品服務禮券定型化契約應記載及不得記載事項」規定。

公共消防安全部分，業者依法投保公共意外責任險、申報消防安全設備檢修及防火管理人訓練；衛生安全部分，目前正值冬季流感高峰期，也請民眾在寒冬出門觀影時，多注意保暖和戴上口罩，保護自己及他人。影城環境部分發現窗戶和通風口積有灰塵，衛生局也發函請影院改善。

傳播行銷處強調，對於電影院這類人潮眾多的大型密閉空間公共安全，縣府相當重視，並以最高標準檢驗業者，為確保民眾觀影安全性及消費者權益，如有違規情事將立即要求業者改善並依法裁處

新竹縣政府傳播行銷處會同產業發展處、交通處、消防局、衛生局及消保官等相關單位，前往轄內百老匯影城竹北店辦理聯合稽查。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府傳播行銷處會同產業發展處、交通處、消防局、衛生局及消保官等相關單位，前往轄內百老匯影城竹北店辦理聯合稽查。圖／新竹縣政府提供

電影院 公共 衛生局

