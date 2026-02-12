聽新聞
0:00 / 0:00
從「不插手家務事」變為「雞婆守護鄰里」 竹縣啟動性別暴力社區預防
新竹縣政府為強化鄰里間的保護力，今年度「性別暴力社區初級預防推廣及獎勵計畫」已啟動，縣長楊文科邀請全縣各社區發展協會及社會團體踴躍提案，透過在地力量將防暴意識深植基層，共同守護每位縣民的安全。
楊文科表示，去年新竹縣共有26個社區與團體投入防暴初級預防工作，透過辦理講座、宣導活動及社區走訪，成功帶動居民關注性別暴力議題，從「不願插手家務事」轉變為「雞婆守護鄰里情」，在基層構築起堅實的宣導防線，成效卓越。
社會處長陳欣怡鼓勵社區發展協會及社會團體今年再接再厲，期許團體發揮創意，設計適合在地居民的宣導活動，讓防暴工作更接地氣，提升大眾預防意識，將「預防勝於治療」的觀念帶入社區角落。
這項計畫即日起受理申請至3月13日，補助對象為新竹縣立案1年以上且會務正常運作、財務健全的社區發展協會及社會團體， 計畫內容應辦理2個項目，包括辦理宣導活動8場次，結合防暴概念及元素，創造社區防暴亮點，此止應辦理教育訓練1場次，破除助長暴力的文化迷思，建立性別暴力預防的觀念。
社會處表示，社區是預防暴力發生的第一道門檻，透過社區團體的參與，能更及時地傳遞正確資訊，減少憾事發生。歡迎對社區事務有熱忱、關心性別平等議題的團體踴躍洽詢申請，欲了解計畫詳情或索取申請表格，請洽新竹縣政府社會處保護服務科邱社工師03-5518101 分機 3192。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。