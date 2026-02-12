快訊

與李四川展開「君子之爭」 黃國昌：若李出線他不會當副手

立院大亂鬥！柯建銘「拐杖彈飛」擊中徐巧芯 藍綠10立委傷害罪起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

從「不插手家務事」變為「雞婆守護鄰里」 竹縣啟動性別暴力社區預防

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
關西鎮東光社區發展協會參與2025年性別暴力社區初級預防推廣及獎勵計畫。 圖／新竹縣政府提供
關西鎮東光社區發展協會參與2025年性別暴力社區初級預防推廣及獎勵計畫。 圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府為強化鄰里間的保護力，今年度「性別暴力社區初級預防推廣及獎勵計畫」已啟動，縣長楊文科邀請全縣各社區發展協會及社會團體踴躍提案，透過在地力量將防暴意識深植基層，共同守護每位縣民的安全。

楊文科表示，去年新竹縣共有26個社區與團體投入防暴初級預防工作，透過辦理講座、宣導活動及社區走訪，成功帶動居民關注性別暴力議題，從「不願插手家務事」轉變為「雞婆守護鄰里情」，在基層構築起堅實的宣導防線，成效卓越。

社會處長陳欣怡鼓勵社區發展協會及社會團體今年再接再厲，期許團體發揮創意，設計適合在地居民的宣導活動，讓防暴工作更接地氣，提升大眾預防意識，將「預防勝於治療」的觀念帶入社區角落。

這項計畫即日起受理申請至3月13日，補助對象為新竹縣立案1年以上且會務正常運作、財務健全的社區發展協會及社會團體， 計畫內容應辦理2個項目，包括辦理宣導活動8場次，結合防暴概念及元素，創造社區防暴亮點，此止應辦理教育訓練1場次，破除助長暴力的文化迷思，建立性別暴力預防的觀念。

社會處表示，社區是預防暴力發生的第一道門檻，透過社區團體的參與，能更及時地傳遞正確資訊，減少憾事發生。歡迎對社區事務有熱忱、關心性別平等議題的團體踴躍洽詢申請，欲了解計畫詳情或索取申請表格，請洽新竹縣政府社會處保護服務科邱社工師03-5518101 分機 3192。

新竹縣2025年性別暴力社區初級預防推廣及獎勵計畫成果展。圖／新竹縣政府提供
新竹縣2025年性別暴力社區初級預防推廣及獎勵計畫成果展。圖／新竹縣政府提供
2025年成果展匯集新竹縣26個社區的防暴推動成果。圖／新竹縣政府提供
2025年成果展匯集新竹縣26個社區的防暴推動成果。圖／新竹縣政府提供
新竹縣2025年性別暴力社區初級預防推廣及獎勵計畫成果展。圖／新竹縣政府提供
新竹縣2025年性別暴力社區初級預防推廣及獎勵計畫成果展。圖／新竹縣政府提供
竹北市竹北社區發展協會參與2025年性別暴力社區初級預防推廣及獎勵計畫。 圖／新竹縣政府提供
竹北市竹北社區發展協會參與2025年性別暴力社區初級預防推廣及獎勵計畫。 圖／新竹縣政府提供

性別平等 新竹 楊文科

延伸閱讀

檢控官商勾結竹北天坑「復工猛虎出閘」 楊文科律師：安全無虞即可復工

騎進「銀合隧道」、賞豆腐岩 竹縣頭前溪右岸自行車道今通車

竹北天坑案 楊文科出庭：豐邑從拒付3千萬到拿出1億…我努力解決問題

搶救行政大逃亡！竹縣宣布加碼校園行政獎金 每月有感增1千至3千元

相關新聞

等不到家…桃園新屋收容所半數犬隻住逾5年

公立流浪動物收容所量能吃緊，桃園市全市流浪動物認養率雖已從九成二提升至九成八，但新屋動保教育園區還有超過半數浪犬，收容超...

從「不插手家務事」變為「雞婆守護鄰里」 竹縣啟動性別暴力社區預防

新竹縣政府為強化鄰里間的保護力，今年度「性別暴力社區初級預防推廣及獎勵計畫」已啟動，縣長楊文科邀請全縣各社區發展協會及社...

桃園「浪浪」認養率創新高 但逾半數流浪犬仍等嘸新家

公立流浪動物收容所量能吃緊，桃園市在市區新設南昌動保園區「犬貓認領養中心」，提高民眾親近性，去年全市流浪動物認養率從92...

桃民政局公職人員財產申報審查今抽籤 申報不實罰6萬元起跳

依照公職人員財產申報法，符合資格的公職人員須定期申報財產，桃園市民政局展開財產申報實質審查，今天公開抽籤，由民政局長劉思...

桃市春節9大服務不打烊 垃圾清運、醫療急診、市場採買全到位

春節將至，桃市府今宣布整合環境清潔、藝文充電、觀光走春、運動場館、交通運輸、漁銷動保、醫療食安、社福關懷及市集採買等9大...

春節治安工作不打烊 議員分送油飯、泡麵補體力

春節將至，桃園警方執行重要節日安全維護工作，清潔隊收運垃圾也常忙到深夜，國民黨議員楊朝偉和張碩芳分別走訪桃園、八德等地，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。