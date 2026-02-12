從「不插手家務事」變為「雞婆守護鄰里」 竹縣啟動性別暴力社區預防

新竹縣政府為強化鄰里間的保護力，今年度「性別暴力社區初級預防推廣及獎勵計畫」已啟動，縣長楊文科邀請全縣各社區發展協會及社會團體踴躍提案，透過在地力量將防暴意識深植基層，共同守護每位縣民的安全。

楊文科表示，去年新竹縣共有26個社區與團體投入防暴初級預防工作，透過辦理講座、宣導活動及社區走訪，成功帶動居民關注性別暴力議題，從「不願插手家務事」轉變為「雞婆守護鄰里情」，在基層構築起堅實的宣導防線，成效卓越。

社會處長陳欣怡鼓勵社區發展協會及社會團體今年再接再厲，期許團體發揮創意，設計適合在地居民的宣導活動，讓防暴工作更接地氣，提升大眾預防意識，將「預防勝於治療」的觀念帶入社區角落。

這項計畫即日起受理申請至3月13日，補助對象為新竹縣立案1年以上且會務正常運作、財務健全的社區發展協會及社會團體， 計畫內容應辦理2個項目，包括辦理宣導活動8場次，結合防暴概念及元素，創造社區防暴亮點，此止應辦理教育訓練1場次，破除助長暴力的文化迷思，建立性別暴力預防的觀念。