台中、竹市、苗縣寵物登記率 貓已超越狗

現代人養寵物的偏好正在翻轉，樂當「貓奴」的人愈來愈多。台中市、新竹市、苗栗縣等縣市家貓登記數都超越家犬數量，桃園市家貓數量也逼近家犬數中，不少民眾認為，都會區型態較適合養貓，連超市架上的寵物飼料如今也以貓食居多，寵物市場主流正從狗轉向貓。

台中市動保處指出，台中市都會化背景下，寵物登記結構出現黃金交叉，狗貓登記數約卅二萬隻，養貓人口持續上升，已超越犬隻三萬隻，反映「貓經濟」與都會住宅與生活節奏產生連動的趨勢。

新竹市與苗栗縣家貓也都比家犬多，新竹市動保所指出，五年來家犬登記減少二百三十五隻，家貓則增加一千三百七十隻，成長幅度逾八成；苗栗縣去年家貓登記數四一八七隻，首次超越家犬登記數二三八七隻，今年趨勢相同，截至昨日，家貓登記五六一隻是家犬二點六倍。

桃園市家貓登記數已達十一萬五千多隻，與家犬登記數十二萬七千多隻的差距持續縮小。動保處長王得吉說，貓比狗更適合都市空間飼養，加上貓多為室內飼養，寵物登記是飼主唯一可掌握的身分識別方式，農業部去年起要求飼主為家貓植入晶片並辦理登記，帶動各縣市貓隻登記數上升。彰化縣孫姓國小教師住公寓，先後收養三隻流浪貓，她說，公寓住戶較適合飼養叫聲小或不會叫的寵物，她家即使三隻貓同時叫，聲音不會傳到屋外，反觀樓上住戶養一隻貴賓狗，叫幾聲其他鄰居都聽得見，容易被投訴。林姓上班族也觀察連鎖超市幾乎改賣貓用肉泥、飼料，狗用肉泥架上少見。