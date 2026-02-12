等不到家…桃園新屋收容所半數犬隻住逾5年

位在市區的桃園市南昌動保園區前年底揭牌後，全市流浪動物認養率大幅提升。圖／桃園市動保處提供

公立流浪動物收容所量能吃緊，桃園市全市流浪動物認養率雖已從九成二提升至九成八，但新屋動保教育園區還有超過半數浪犬，收容超過五年，等不到新家，動保處強調多管齊下推動認養。台中市五年以上滯留犬僅六隻，其中三隻為園犬，避免收容所走向「養老院」型態。

桃園市前年在桃園區啟用南昌動保園區，去年共媒合三四九隻犬貓找到新家，新屋動保教育園區及其他衛星認養模式則為四六三隻。動保處長王得吉說，南昌園區媒合率相當高，且貓隻完全沒有退回紀錄、犬隻僅個位數，關鍵在於園區位處市區，民眾不必大老遠跑到新屋，認養意願自然提高。

然而，認養率提升背後，長期滯留問題仍嚴峻。桃園公立收容所目前雖無超收，但犬隻容留比例已達臨界點，據統計，收容一年以上未滿三年者占一成六、三年以上未滿五年者占一成七、五年以上者高達五成三，超過半數犬隻在收容所生活逾五年，若持續無人認養，將直至終老。

王得吉坦言，犬隻不受青睞的原因包括毛色、犬齡高與健康不佳等，像是全黑犬隻因識別度低較少人喜愛，一旦成長至亞成犬階段，樣貌不如幼時討喜。

桃園市動保處指出，目前針對長期滯留犬隻採多管齊下策略，包括加強醫療照護並積極推行工作犬計畫，媒合犬隻至機關、學校或社區執行守衛、陪伴任務，性格與健康狀態良好者也送往南昌園區，藉市區地理優勢提高認養曝光。

台中市收容超過五年以上浪犬僅六隻，顯示長期滯留量已被穩定控制。動保處說明，中市以絕育與多元認養的雙軌策略，同步解決動物長期滯留的結構性問題。源頭端除普及寵物絕育補助，並配合中央政策結合民間執行ＴＮＶＲ管控街犬數量，減緩持續湧入的壓力。

台中市動保處推動「多元認養據點」，結合全市四百○九家動物醫院中途絕育認養站、與商家社區合作「益起認養吧」共六十四家，提供讓更多場域管道，讓浪犬、浪貓找到合適的新家。