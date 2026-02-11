台灣客家文化館春節迎賓 「講客」集字有禮

快訊

中央社／ 苗栗縣11日電

客委會客家文化發展中心今天表示，春節初一至初五將於苗栗銅鑼的台灣客家文化館，推出以「講客語」為主題的系列活動，有精彩藝文表演，民眾集滿指定客語吉祥話可兌換好禮。

客發中心主任謝勝信透過新聞稿表示，春節不僅是迎春接福的重要節日，也是客家文化與語言最貼近日常生活的時刻，今年春節在台灣客家文化館以「講客語」為主題，推出8大主題系列活動，希望打造不分年齡、全家都能一起參與的春遊去處，讓家庭成員都能一起玩樂，在共享春節歡樂的過程中，自然認識客家文化、接觸客語。

客發中心表示，系列活動中的「交運大挑戰」，完成3道關卡即可獲得文創好禮「講客按鍵吊飾」，吸引眾多親子提前線上報名，民眾也可在春節期間現場加入體驗活動。

館內外同步規劃「藝文大賞」，安排藝陣、音樂舞蹈及街頭藝術等精采演出，共計15場展演節目；研習教室每天推出兩場「賀禮手作—幸福製皂」及「環教體驗—醃福菜」，可親手製作專屬的新年禮物。

適合全家同樂的包括「當好彩疊疊樂」，挑戰疊紅粄成為當日MVP即可贏得平板電腦；「福氣躲貓貓」則是完成任務拍照打卡即可體驗扭蛋機，獲得新年好禮。另外，每年新春必蒐集的發財金，今年加碼發放4000份，民眾可透過參與「伯公巡庄」等與神同行小遊戲獲得。

客發中心表示，今年也規劃「集字福袋」活動，民眾透過參加年節主題活動或於館內消費，即可獲得集字卡，集滿指定客語吉祥話即可兌換好禮，獎項包含好客商城禮品、生活小物，還有iPhone 17、Switch 2等獎品。

客發中心表示，台灣客家文化館坐落苗栗銅鑼山城，館內擁有豐富多元文化展覽，環繞館舍的好客公園可欣賞多樣植栽景觀，戶外空橋、階梯廣場及半月池等特色空間，更是網友熱門美拍景點，歡迎民眾過年前往感受客庄熱鬧多元文化魅力。

客家文化 客語 春節
