接任台灣區觀光協會聯合會總會長 林吉財：學日本讓觀光客一來再來
台灣區觀光協會聯合會今天上午舉辦第九、十屆總會長交接，新任總會長由苗栗水樣月明度假文旅董事長林吉財接任，副總會長分別是吳俊泰、黃碩基、林美慧、陳宏杰、江德利、林秉宏等，秘書長由鄭育麟擔任。林吉財說，未來要讓台灣的觀光產業在全球舞台上綻放光芒，讓台灣像日本那樣，「讓人家（國際觀光客）一來再來」。
數發部國際數發司長莊盈志、台中市觀光旅遊局長陳美秀、勞工局長林淑媛、苗栗縣文化觀光局長林彥甫、參山國家風景區管理處長曹忠猷和來自全台12縣市旅館公會及11大縣市觀光協會的代表今都出席。
陳美秀致詞說，期望在新舊總會長的交接後，能為台灣觀光產業注入新的活力。
林吉財說，產業發展的關鍵在於「資源整合與產業串聯」面對後疫情時代的挑戰與契機之際，台灣擁有眾多優質觀光業者，但缺乏產業鏈的有效串聯，導致資源無法形成規模效應。
因此，聯合會未來的核心發展方向將是搭建觀光產業鏈串聯平台，促進區域間的資源交流與行銷合作，讓各地觀光協會不再是單點作戰，而是共同推動「一加一大於二」的觀光聯盟，共創一個永續、創新、包容的觀光新局面。
他說，只有聚焦市場需求，整合在地特色資源，才能提升台灣觀光產業的整體競爭力，創造更大的經濟價值。他期望在全體會員的共同努力下，實現「共享共好，聯合起飛」的目標。
