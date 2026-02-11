春節用電高峰將至 台電新竹區處鎖定高鐵、醫院提前巡檢

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
台電新竹區營業處長陳鈞泰（左4）率檢測團隊至高鐵新竹站巡檢。圖／台電新竹區營業處提供
台電新竹區營業處長陳鈞泰（左4）率檢測團隊至高鐵新竹站巡檢。圖／台電新竹區營業處提供

農曆春節將至，為確保年節期間供電穩定，台電新竹區營業處啟動「春節專案巡檢」，針對轄內大眾運輸系統及大型醫療院所等重要用戶，加強供電設備檢測與用電安全宣導，盼降低突發停電風險，確保民生與公共安全不受影響。

台電新竹區處長陳鈞泰表示，台電不僅在平日持續協助用戶維護設備，針對春節長假的特殊情況，更主動聯繫重要場域與公共場所用戶及其電氣負責人，會同用電安全宣導與技術交流，提醒落實自有設備定期檢查與維護，現場協助用戶排查多項潛在設備隱憂並完成即時改善，從源頭降低春節期間發生突發事故風險。

本次巡檢計畫由處長陳鈞泰率第一線同仁鎖定兩大類重點用戶，包括大眾運輸系統及大型醫療院所。大眾運輸方面涵蓋高鐵新竹站、台鐵新竹站等交通樞紐；醫療院所則包括台大醫院新竹分院、馬偕紀念醫院新竹分院等轄內急救責任醫院，確保春節期間交通運輸順暢、醫療救護不中斷。

巡檢作業已於2月起展開，力拚春節假期前全數完成，檢查項目包括高壓受電設備之紅外線熱顯像檢測，以非接觸方式偵測設備接點是否有異常高溫；保護電驛設定檢查，確保故障發生時能正確跳脫隔離。

陳鈞泰強調，台電的使命不僅在於穩定供電，更深切關懷每一位用戶的用電安全，於春節期間服務不打烊，搶修人力全天候24小時待命。若民眾遇突發停電事故，可撥打「1911」客服專線，台電同仁將儘速前往搶修，務求在最短時間內恢復供電。

此外，考量春節假期一般家庭可能因圍爐聚會導致用電量驟增，陳鈞泰也特別提醒民眾，在使用電磁爐、電暖器等高功率家電時，務必使用獨立插座與避免集中使用一條延長線等用電安全原則，以防電力過載引發危險，守護全家人度過一個平安、明亮的春節假期。

台電新竹區處陳鈞泰處長向高鐵公司工程師詢問並關心設備狀況。圖／台電新竹區營業處提供
台電新竹區處陳鈞泰處長向高鐵公司工程師詢問並關心設備狀況。圖／台電新竹區營業處提供
台電新竹區處檢測團隊以紅外線熱顯像檢測高壓受電設備，以非接觸方式偵測設備接點是否有異常高溫。圖／台電新竹區營業處提供
台電新竹區處檢測團隊以紅外線熱顯像檢測高壓受電設備，以非接觸方式偵測設備接點是否有異常高溫。圖／台電新竹區營業處提供

春節 新竹 用電
