力積電銅鑼廠賣美光 苗縣估可望挹注逾億元契稅

中央社／ 苗栗縣11日電

晶圓代工廠力積電將把苗栗銅鑼廠廠房及廠務設施出售給美國記憶體大廠美光（Micron），苗栗縣政府稅務局預估，此筆交易可望為縣內挹注契稅收入，將近新台幣1.18億元。

力積電10日公告，董事會決議通過與美光簽署合約，將位於苗栗銅鑼的P5晶圓廠廠房及廠務設施（不含生產相關機器設備）賣予美光，交易總金額約16.79億美元、約新台幣528.4億元。

苗栗縣政府稅務局今天告訴中央社，力積電與美光此項交易，不僅引發產業界關注，也可望為縣內挹注一筆可觀收入。

稅務局表示，力積電銅鑼廠土地屬國有地（竹科管理局），出售案沒有土地增值稅問題，但會產生契稅及印花稅。印花稅較少，約是簽約金額的千分之一，契稅則按房屋移轉現值的6%計算。

根據稅務局房屋稅科掌握，力積電銅鑼廠共6筆稅籍資料，假設全數出售，印花稅預估196萬元，但仍要視實際簽約金額而定，變數較大；至於契稅，根據房屋現值約19.65億元估算，契稅申報繳納金額約達1億1790萬元，堪稱單筆公司交易罕見高金額紀錄。

稅務局房屋稅科科長吳文琳說，契稅收入8成會先撥給交易案所在地方公所，也就是銅鑼鄉公所，其餘2成入縣庫統籌分配，無論如何，對於苗栗地方財政都挹注一筆為數不小的稅收。

力積電 房屋 稅收
相關新聞

桃民政局公職人員財產申報審查今抽籤 申報不實罰6萬元起跳

依照公職人員財產申報法，符合資格的公職人員須定期申報財產，桃園市民政局展開財產申報實質審查，今天公開抽籤，由民政局長劉思...

竹北天坑案審理...檢方控縮減H鋼深度 豐邑：坍塌與建案無關

竹北天坑案今天開庭，檢察官王遠志指控，豐邑建設未依核准圖施工，且原須33.8公尺的H型鋼貫入深度擅自縮減至18.5公尺，...

桃園「浪浪」認養率創新高 但逾半數流浪犬仍等嘸新家

公立流浪動物收容所量能吃緊，桃園市在市區新設南昌動保園區「犬貓認領養中心」，提高民眾親近性，去年全市流浪動物認養率從92...

桃市春節9大服務不打烊 垃圾清運、醫療急診、市場採買全到位

春節將至，桃市府今宣布整合環境清潔、藝文充電、觀光走春、運動場館、交通運輸、漁銷動保、醫療食安、社福關懷及市集採買等9大...

春節治安工作不打烊 議員分送油飯、泡麵補體力

春節將至，桃園警方執行重要節日安全維護工作，清潔隊收運垃圾也常忙到深夜，國民黨議員楊朝偉和張碩芳分別走訪桃園、八德等地，...

春節將至 苗縣環保局彙整公布全縣18鄉鎮市春節連假垃圾清運資訊

春節將至，苗栗縣環保局為方便鄉親歲末「除舊布新」的大掃除習慣，彙整全縣18鄉鎮市公所春節假期垃圾清運資訊，提供民眾參考，...

