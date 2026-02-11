力積電銅鑼廠賣美光 苗縣估可望挹注逾億元契稅
晶圓代工廠力積電將把苗栗銅鑼廠廠房及廠務設施出售給美國記憶體大廠美光（Micron），苗栗縣政府稅務局預估，此筆交易可望為縣內挹注契稅收入，將近新台幣1.18億元。
力積電10日公告，董事會決議通過與美光簽署合約，將位於苗栗銅鑼的P5晶圓廠廠房及廠務設施（不含生產相關機器設備）賣予美光，交易總金額約16.79億美元、約新台幣528.4億元。
苗栗縣政府稅務局今天告訴中央社，力積電與美光此項交易，不僅引發產業界關注，也可望為縣內挹注一筆可觀收入。
稅務局表示，力積電銅鑼廠土地屬國有地（竹科管理局），出售案沒有土地增值稅問題，但會產生契稅及印花稅。印花稅較少，約是簽約金額的千分之一，契稅則按房屋移轉現值的6%計算。
根據稅務局房屋稅科掌握，力積電銅鑼廠共6筆稅籍資料，假設全數出售，印花稅預估196萬元，但仍要視實際簽約金額而定，變數較大；至於契稅，根據房屋現值約19.65億元估算，契稅申報繳納金額約達1億1790萬元，堪稱單筆公司交易罕見高金額紀錄。
稅務局房屋稅科科長吳文琳說，契稅收入8成會先撥給交易案所在地方公所，也就是銅鑼鄉公所，其餘2成入縣庫統籌分配，無論如何，對於苗栗地方財政都挹注一筆為數不小的稅收。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。