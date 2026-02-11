台電桃園區處春節專案檢查 桃機完成63處用電檢測

確保春節用電穩定，台電桃園區處啟動「大眾運輸場站及區域性醫院用戶設備春節專案檢查」，台電董事長曾文生等人今天特赴桃機了解供電情形，並完成63處設備檢測。

台電桃園區處發布新聞稿表示，為確保國人返鄉、出遊及醫療照護期間用電穩定，台電全面啟動「大眾運輸場站及區域性醫院用戶設備春節專案檢查」；今天由台電桃園區處長洪通澤陪同台電董事長曾文生等主管前往桃園國際機場會勘，了解供電情形，並會同桃機維護人員在春節來臨前完成63處設備檢測，共同提升重要公共設施用電穩定。

桃園區處說明，台電平時就持續協辦用戶設備檢查與維護工作，為維持春節期間交通與醫療用電穩定，今年特別提前部署啟動專案檢測，針對機場、高鐵桃園站、台鐵桃園站及中壢站、桃園長庚紀念醫院及衛生福利部桃園醫院等重要用戶，由單位正副主管率領第一線同仁，會同公共場所用戶及其電氣負責人，進行用電安全宣導與技術交流。

桃園區處指出，除提醒落實自有設備定期檢查與維護，並與相關用戶保持密切聯繫，提供必要技術支援，桃園區處也會協助降低用電風險，確保春節期間各項公共服務均能順利運作。