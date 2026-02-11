桃市府牽線業者媒合中科院 軍規技術轉商用

快訊

中央社／ 桃園11日電

桃園市政府經濟發展局今天在國家中山科學研究院龍園園區舉辦「中科院軍民通用技術媒合交流會」，公開5項國家級軍民通用技術移轉與2項重點技術採購需求，讓軍規級技術走入民間。

桃園市政府經濟發展局長張誠表示，桃園擁有全台最完整的產業鏈，市府正全力建構「建平台、補資源、帶出口」的深度扶持模式，協助產業突破研發瓶頸；此次交流會不僅是技術展示，更是讓軍規級穩定、精密性走入民間市場的技術媒合平台。

張誠說，會上鎖定全球防務與高值化物流趨勢，釋出5項具備高度市場競爭力的核心技術，包括「筒射可摺疊式小型無人機」、「微型渦輪噴射引擎」、「吸震複合材料製備技術」、「動力外骨骼」以及「移動式電解產氫發電技術」等。

張誠也說，這些技術將大幅提升工作效率與產品精密性，協助桃園業者在市場中奪得先機；交流會也透過實質採購技術媒合，協助供應商直接對接中科院，如「大型複材胚件加工與成型」及「稀土磁鐵回收」等，搶攻資源循環綠色商機。

經發局表示，透過直接對接國家級供應鏈，優質企業將能顯著縮短進入軍民通用生態圈的摸索期；本次交流會吸引精密機械、電子與材料業領軍企業齊聚，也正式宣告桃園進入「軍規技術轉商用」的產業升級新紀元。

桃園 經濟發展 中科院
相關新聞

桃民政局公職人員財產申報審查今抽籤 申報不實罰6萬元起跳

依照公職人員財產申報法，符合資格的公職人員須定期申報財產，桃園市民政局展開財產申報實質審查，今天公開抽籤，由民政局長劉思...

桃園「浪浪」認養率創新高 但逾半數流浪犬仍等嘸新家

公立流浪動物收容所量能吃緊，桃園市在市區新設南昌動保園區「犬貓認領養中心」，提高民眾親近性，去年全市流浪動物認養率從92...

桃市春節9大服務不打烊 垃圾清運、醫療急診、市場採買全到位

春節將至，桃市府今宣布整合環境清潔、藝文充電、觀光走春、運動場館、交通運輸、漁銷動保、醫療食安、社福關懷及市集採買等9大...

春節治安工作不打烊 議員分送油飯、泡麵補體力

春節將至，桃園警方執行重要節日安全維護工作，清潔隊收運垃圾也常忙到深夜，國民黨議員楊朝偉和張碩芳分別走訪桃園、八德等地，...

春節將至 苗縣環保局彙整公布全縣18鄉鎮市春節連假垃圾清運資訊

春節將至，苗栗縣環保局為方便鄉親歲末「除舊布新」的大掃除習慣，彙整全縣18鄉鎮市公所春節假期垃圾清運資訊，提供民眾參考，...

桃議會藍營黨團總召交接 黨部主委曝市長張善政提名規畫

桃園市議會國民黨團今舉辦新卸任總召交接，藍營桃園市黨部主委蔡忠誠監交，現場冠蓋雲集，市長張善政、議長邱奕勝與市府局處首長...

