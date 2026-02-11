桃市府牽線業者媒合中科院 軍規技術轉商用

桃園市政府經濟發展局今天在國家中山科學研究院龍園園區舉辦「中科院軍民通用技術媒合交流會」，公開5項國家級軍民通用技術移轉與2項重點技術採購需求，讓軍規級技術走入民間。

桃園市政府經濟發展局長張誠表示，桃園擁有全台最完整的產業鏈，市府正全力建構「建平台、補資源、帶出口」的深度扶持模式，協助產業突破研發瓶頸；此次交流會不僅是技術展示，更是讓軍規級穩定、精密性走入民間市場的技術媒合平台。

張誠說，會上鎖定全球防務與高值化物流趨勢，釋出5項具備高度市場競爭力的核心技術，包括「筒射可摺疊式小型無人機」、「微型渦輪噴射引擎」、「吸震複合材料製備技術」、「動力外骨骼」以及「移動式電解產氫發電技術」等。

張誠也說，這些技術將大幅提升工作效率與產品精密性，協助桃園業者在市場中奪得先機；交流會也透過實質採購技術媒合，協助供應商直接對接中科院，如「大型複材胚件加工與成型」及「稀土磁鐵回收」等，搶攻資源循環綠色商機。

經發局表示，透過直接對接國家級供應鏈，優質企業將能顯著縮短進入軍民通用生態圈的摸索期；本次交流會吸引精密機械、電子與材料業領軍企業齊聚，也正式宣告桃園進入「軍規技術轉商用」的產業升級新紀元。