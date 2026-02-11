桃園「浪浪」認養率創新高 但逾半數流浪犬仍等嘸新家

公立流浪動物收容所量能吃緊，桃園市在市區新設南昌動保園區「犬貓認領養中心」，提高民眾親近性，去年全市流浪動物認養率從92%提升至98%。不過，收容多數流浪動物的新屋動保教育園區，犬隻容留量依舊逼近臨界值，收容超過5年的犬隻更超過半數，如何為不受青睞的流浪動物找到出路，仍是一大挑戰。

南昌動保園區2024年12月中揭牌啟用，去年共媒合349隻犬貓找到新家，新屋動保教育園區及其他衛星認養模式則達463隻。農業部統計，去年桃園公立收容所個人認養比率達82%，較前年67%大幅成長。

動保處長王得吉表示，南昌園區媒合率相當高，且貓隻完全沒有退回紀錄、犬隻僅個位數，關鍵在於園區位處市區，民眾不必大老遠跑到新屋，認養意願自然提高。他強調，南昌園區主要是服務一般民眾，園區動物全數由一般民眾認養，過去曾有動保團體到南昌園區希望爭取名額，但他都請對方前往新屋園區，「這邊留給一般民眾」。

然而，認養率提升背後，長期滯留問題依然嚴峻。桃園公立收容所目前雖無超收，但犬隻容留比例已達臨界點，其中，收容1年以上未滿3年者占16%、3年以上未滿5年者占17%、5年以上者高達53%，顯示超過半數犬隻在收容所生活逾5年仍無人認養。

王得吉坦言，犬隻不受青睞的原因包括毛色、犬齡與健康狀況，全黑犬隻因識別度低較少人喜愛，一旦成長至亞成犬階段，樣貌不如幼時討喜便難以送出，而個性不親人或有健康問題的犬隻同樣乏人問津。南昌園區啟用後雖帶來轉機，整體而言，難以媒合的犬隻數量仍相當龐大。

動保處表示，目前針對長期滯留犬隻採多管齊下策略，包括加強醫療照護並積極推行工作犬計畫，媒合犬隻至機關、學校或社區執行守衛、陪伴任務，性格與健康狀態良好者也送往南昌園區，藉市區地理優勢提高認養曝光。

認養追蹤方面，新屋動保教育園區會於民眾認養1個月後電話回訪，去年退回入所共26隻，主因為生活作息無法配合、過敏、疾病負擔過重及遭鄰居投訴等。