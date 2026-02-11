桃園市長、副市長新春拜廟 超人氣「元氣搖搖馬」福袋限量送

農曆春節即將來臨，桃市府今公布市長張善政、副市長蘇俊賓及副市長王明鉅3人春節走春、發送福袋行程，自2月14日小年夜前一日起至3月2日元宵節前，預計走訪全市共81間宮廟，發送「元氣搖搖馬」造型福袋共近6萬個，向市民獻上新年祝福。

民政局長劉思遠表示，今年福袋「元氣搖搖馬」造型可愛，發想自童玩搖搖馬，搭配立體底座設計，可放置於桌面輕輕搖擺，增添動感與趣味。馬鞍上印有「馬載祿厚」字樣，蘊含台語諧音「明天更好」的祝福寓意，馬背上更設有可轉動的金元寶與錢幣機關，象徵「馬上賺錢、財源滾滾」。

民政局表示，市長張善政預計於除夕夜晚間11時前往桃園景福宮開廟門參香，與市民一同「開門見春」迎接新年福氣；午夜12時再前往蘆竹五福宮拜頭香、插香；凌晨1時則至中壢仁海宮祈福，祈求新的一年市民健康平安。

大年初一起，市長將陸續走訪慈護宮、景福宮、桃園鎮撫宮、明倫三聖宮、壽山巖觀音寺、仁海宮、慈惠堂、三教紫雲宮等各大廟宇；兩位副市長則自小年夜前一日起跑，分別走訪44間廟宇。

民政局表示，桃園市宗教文化底蘊深厚、特色宮廟眾多，其中蘆竹五福宮為全台歷史悠久的財神信仰重鎮；壽山巖觀音寺為國定古蹟，並獲選為「台灣宗教百景」。

此外，桃園護國宮為北台灣重要的哪吒三太子信仰中心，每年大年初一至初五舉辦「太子遊樂園」，吸引大量民眾參與；大溪普濟堂位於大溪老街旁，民眾參拜之餘可遠眺大漢溪景致，並順遊大溪木藝生態博物館，感受宗教文化與地方特色交織的年節氛圍。