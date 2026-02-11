桃園三和國小創校80年 親師生體驗客庄農事好彩頭

快訊

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
龍潭區三和國小80周年校慶系列活動首場，親師生熱情參與。圖／三和國小提供
桃園市龍潭區三和國小迎接創校80周年，今天舉辦校慶系列首場活動「好彩頭・拔蘿蔔」，校慶籌備委員會結合文教基金會、家長會等團體，安排親師生、校友與社區居民齊聚校園、農園，以最貼近土地的方式，為校慶揭開序幕，展現小小客庄學校深厚的教育底蘊與社區凝聚力。

三和國小傑出校友、在地「稻米達人」朱武斌爺爺無償提供蘿蔔園，讓大家體驗下田拔蘿蔔的樂趣，還以「慶祝校慶拔蘿蔔，青江白、山東白。拔得好采頭，回家作年菜」樸實智慧的客家諺語祝福校慶，讓學生體會客庄文化的內涵。三和里里長、校慶籌備委員會主委謝金棋感謝社區長年支持學校發展，也肯定三和國小以課程融入地方、以教育連結社區的用心。

議員張肇良等人都到場為師生與社區加油打氣，大家捲起袖子走進二期稻作收成後的田裡，兩家、三家一組接力拔蘿蔔，互相合作分享成果，處處可見溫馨笑容。學生們在泥土與汗水中學習合作、感恩與分享，也深刻體驗農作得來不易的價值，讓學習走出教室，落實於真實生活之中。

活動壓軸「蘿蔔秤重」由學校客語薪傳教師江菊桃以單株2.6台斤拔得頭籌，象徵「好彩頭」與豐收喜悅。她表示透過這樣的體驗活動，彷彿回到早年客庄農忙時節，深刻感受到文化傳承與教育延續的重要意義；學生家長林宥榛獲第二名，也感謝學校精心規畫，讓家庭、學校與社區在活動中緊密連結。

三和國小傑出校友稻米達人朱武斌無償提供蘿蔔園。圖／三和國小提供
議員張肇良和在地議員助理、秘書也到場。圖／三和國小提供
