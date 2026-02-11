桃民政局公職人員財產申報審查今抽籤 申報不實罰6萬元起跳

依照公職人員財產申報法，符合資格的公職人員須定期申報財產，桃園市民政局展開財產申報實質審查，今天公開抽籤，由民政局長劉思遠主持，強調公平公正公開。若政風單位後續查出財產申報不實，如漏報、隱匿等，至少開罰6萬元。

桃市民政局指出，今天公開抽籤對象涵蓋副局長、主任秘書、各區戶政事務所主任，及採購、會計及政風業務主管等應申報人員，共46人。依法務部規定，以10%比例抽出5人進行財產申報實質審查，並自中籤人員中，另抽出1人辦理前後年度財產比對。

民政局政風室說明，依據審查經驗，常見申報不實樣態有未清楚申報配偶財產，或是不知道有長輩撥給土地，或是房貸金額故意低報或漏報等，若審查發現申報不實最少罰6萬元、最高罰400萬元；若逾期申報也會開罰，每件罰6萬元、最高120萬元。

法務部廉政署定期公布裁罰名單，有國中總務主任被發現土地、建物、債務及保險財產等項目申報不實遭裁罰42萬元；還有法官被發現申報有價證券不實挨罰8萬元。

為讓公職人員更清楚了解自己的財產情況，民政局長劉思遠說，法務部2023年起推動並擴大公職人員財產申報授權服務，每年提供8批次授權查詢機制，可大幅降低因漏報、誤報而遭裁罰的風險。在政風室輔導下，民政局去年授權查詢比例達100%。