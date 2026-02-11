桃市春節9大服務不打烊 垃圾清運、醫療急診、市場採買全到位

快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府今宣布整合環境清潔、藝文充電、觀光走春、運動場館、交通運輸、漁銷動保、醫療食安、社福關懷及市集採買等9大面向推出「春節服務不打烊」措施。圖／市府提供
春節將至，桃市府今宣布整合環境清潔、藝文充電、觀光走春、運動場館、交通運輸、漁銷動保、醫療食安、社福關懷及市集採買等9大面向推出「春節服務不打烊」措施，確保春節期間市政服務不中斷。

市府表示，環境清潔方面，各區（不含復興區）於2月14日及21日照常收運，15日加班收運；除夕（16日）及初四（20日）上午9時起清運一趟、夜間停收；初一至初三（17日至19日）及初六（22日）停止收運。復興區則於14日及21日依週六路線收運，除夕及初三上午8時起全區收運一趟。

觀光場館部分，木博館、壢景町及延平路食農故事館僅除夕至初一休館；慈湖、小烏來、角板山及拉拉山等景點除夕休園，其餘期間正常開放。羅浮溫泉初一起開放，十一份觀光園區則於初三恢復營運。

另，市立田徑場照常開放，各國民運動中心、市立游泳池及楊梅、龍潭體育園區除夕至初一休館，其餘時段依公告開放。民生採買部分，興國市場、桃園與中壢夜市全年無休，興仁花園夜市僅除夕休假，南門市場初一休市，其餘市場多照常營運或依公告調整。

交通運輸方面，機場捷運依假日時刻表營運；計程車自2月13日至22日單趟加收50元，機場排班計程車加收100元；好孕專車8家合作車隊依春節費率持續服務。竹圍與永安漁港照常營運，捕蜂捉蛇、野生動物救援及非洲豬瘟防疫等服務可撥打1999市民專線，新屋動保園區亦提供指定認養及寵物領回服務。

急救責任醫院急診維持24小時服務，UCC輕急症中心除除夕及初五外均正常提供服務。社福方面，各區特定派出所設有物資供應站提供緊急協助，獨居長者與身心障礙者可獲替代餐食服務，遊民外展中心亦於年節期間持續供應即食品，確保弱勢族群受到妥善照顧。相關資訊已彙整於市府官網及「桃園事」臉書粉專，市民可撥打1999專線洽詢。

