春節治安工作不打烊 議員分送油飯、泡麵補體力

春節將至，桃園警方執行重要節日安全維護工作，清潔隊收運垃圾也常忙到深夜，國民黨議員楊朝偉和張碩芳分別走訪桃園、八德等地，致贈物資慰勞第一線執勤人員，提醒忙碌工作之餘，也要顧好身體。

國民黨八德區議員楊朝偉今率服務團隊走訪八德、大溪和復興等地警察消防單位及清潔隊，致贈暖心香菇麻油飯。

他表示，警消與清潔隊同仁全年無休、日夜輪值，不論寒流或節假日，始終站在第一線守護城市，是社會最重要的後盾，更是城市運作的重要推手。此次特別準備香菇麻油飯，親自送到1249名警消與清潔隊員手中，致上誠摯謝意。

同黨桃園區議員張碩芳有感基層警察在低溫寒風中守護治安、維護交通，特別攜手地方各界仕紳與好友，致贈桃園分局及轄下派出所150箱泡麵及「一元復始」袋鼠福袋，為堅守崗位的警察同仁補充體力並獻上新春祝福。